Oggi, giovedì 17 settembre, rischio idrogeologico e temporali: alle 9 il primo acquazzone (video)

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Il Comune di Venezia ha diffuso ieri un avviso di allerta gialla valido per oggi, giovedì 17 settembre, emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto. Il provvedimento riguarda il rischio idrogeologico e la possibilità di temporali sul territorio comunale.



Le previsioni meteorologiche alle quali si è fatto riferimento segnalano precipitazioni che potranno risultare sparse o a tratti più diffuse. In alcuni punti gli accumuli potranno essere intensi, accompagnati da rovesci a carattere temporalesco. Raccomandata quindi cautela.

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E lo scenario si è puntualmente presentato una prima volta pochi minuti dopo le 9: su Venezia si è abbattuto un violento acquazzone con pioggia e qualche chicco di grandine, concretizzando lampi e tuoni con sporadiche folate di vento, che hanno cominciato a presentarsi verso le 5.

Il video inviatoci da un nostro lettore mostra la furia di questa sorta di fortunale (zona dei Giardini di Castello) fortunatamente durata pochi minuti.

A Venezia oggi, giovedì 17 settembre 2026, il tempo resterà comunque instabile a causa del passaggio di una perturbazione che porta piogge e rovesci intermittenti e un calo delle temperature, secondo le previsioni.

Al momento si registrano circa 20°C, con un’umidità alta all’88% e venti da nord-est a 9 mph.

La temperatura massima non supererà i 22°C, mentre la minima scenderà a 18°C in serata.

(Video di questa mattina qui sotto)



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