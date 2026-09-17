5 x 1000
HomeMaltempoOggi, giovedì 17 settembre, rischio idrogeologico e temporali: alle 9 il primo...

Oggi, giovedì 17 settembre, rischio idrogeologico e temporali: alle 9 il primo acquazzone (video)

Allerta gialla a Venezia il 17/9 per possibili rovesci intensi. Il primo acquazzone alle 9 di questa mattina (video)

Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni
'Acqua alta' poco dopo le 9 ai Giardini a causa di un violento acquazzone
'Acqua alta' poco dopo le 9 ai Giardini a causa di un violento acquazzone

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il Comune di Venezia ha diffuso ieri un avviso di allerta gialla valido per oggi, giovedì 17 settembre, emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto. Il provvedimento riguarda il rischio idrogeologico e la possibilità di temporali sul territorio comunale.


Le previsioni meteorologiche alle quali si è fatto riferimento segnalano precipitazioni che potranno risultare sparse o a tratti più diffuse. In alcuni punti gli accumuli potranno essere intensi, accompagnati da rovesci a carattere temporalesco. Raccomandata quindi cautela.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare


E lo scenario si è puntualmente presentato una prima volta pochi minuti dopo le 9: su Venezia si è abbattuto un violento acquazzone con pioggia e qualche chicco di grandine, concretizzando lampi e tuoni con sporadiche folate di vento, che hanno cominciato a presentarsi verso le 5.

Il video inviatoci da un nostro lettore mostra la furia di questa sorta di fortunale (zona dei Giardini di Castello) fortunatamente durata pochi minuti.

LEGGI ANCHE:

A Venezia oggi, giovedì 17 settembre 2026, il tempo resterà comunque instabile a causa del passaggio di una perturbazione che porta piogge e rovesci intermittenti e un calo delle temperature, secondo le previsioni.

Al momento si registrano circa 20°C, con un’umidità alta all’88% e venti da nord-est a 9 mph.
La temperatura massima non supererà i 22°C, mentre la minima scenderà a 18°C in serata.

5 x 1000

(Video di questa mattina qui sotto)


www.lavocedivenezia.it

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE