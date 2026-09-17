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Mondiale 2027: calendario ufficiale, 24 GP e aumento delle Sprint con Montecarlo e Monza

FIA e Formula 1 hanno ufficializzato il calendario 2027: 24 GP in 22 Paesi, stagione 14 marzo-12 dicembre, test a Sakhir e dieci Sprint, con Montecarlo e Monza.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Formula 1 e la FIA, con l’approvazione del Consiglio Mondiale del Motorsport, hanno reso noto il calendario del mondiale 2027. La stagione conterà ancora 24 Gran Premi distribuiti in 22 Paesi e su cinque continenti.

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Il campionato inizierà in Bahrain il 14 marzo e si concluderà ad Abu Dhabi il 12 dicembre. Sul circuito di Sakhir sono previsti anche i test pre-campionato, in programma dal 24 al 27 febbraio.

Tra le conferme e le novità spicca il ritorno di Portogallo e Turchia: Portimão ospiterà un fine settimana il 18-20 giugno, mentre Istanbul è fissata dal 1° al 3 ottobre. Escono dal calendario l’Olanda, il cui contratto è giunto al termine, e Barcellona; quest’ultima tornerà nel 2028 nell’ambito dell’alternanza con il Belgio.

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Il numero di Sprint Race aumenta, passando da sei a dieci. Per la prima volta il format breve sarà disputato sia a Montecarlo sia a Monza. Oltre a questi due tracciati, il programma Sprint sarà presente nei weekend di Bahrain, Australia, Giappone, Canada, Gran Bretagna, Brasile, Qatar e Abu Dhabi.

La decisione del Consiglio Mondiale del Motorsport cristallizza il calendario che guiderà la prossima stagione, con il rinnovato assetto delle gare veloci e il ritorno di due piste storiche.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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