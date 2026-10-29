5 x 1000
HomenotizieSiher torna in libertà: la gip parla di “disobbedienza civile”, non di...

Siher torna in libertà: la gip parla di “disobbedienza civile”, non di piano eversivo

Youssef Siher è stato scarcerato: la gip Tiziana Landoni ha parlato di “disobbedienza civile, non violenza” e ha elencato cinque capitoli che smontano le accuse.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Youssef Siher è stato rimesso in libertà. La decisione è contenuta nel provvedimento della gip Tiziana Landoni, che ha escluso l’esistenza di un piano eversivo a carico dell’imputato.

Nella motivazione la giudice ha ricostruito il caso articolandolo in cinque capitoli, che a suo avviso smontano le accuse formulate dalla procura. La qualificazione degli atti di Siher è stata definita come “disobbedienza civile, non violenza”.

Il dispositivo di scarcerazione segue la valutazione della gip sul quadro delle accuse e sulle risultanze istruttorie indicate nel provvedimento.

La notizia è stata riportata da Repubblica il 29 ottobre 2026.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE