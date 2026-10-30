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Boccia attacca la manovra: “solo spot e propaganda”, avverte che chi verrà dopo troverà “macerie”

Il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia, critica la manovra: la definisce “solo spot e propaganda”, parla di misure disomogenee e dubbi sulla sanità.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roma, 29 ottobre 2026 — Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, ha criticato duramente la manovra approvata, definendola “solo spot e propaganda” e avvertendo che “chi arriverà dopo troverà macerie”.

Secondo Boccia, le misure contenute nel provvedimento sono disomogenee e non risolvono i problemi strutturali. Ha inoltre richiamato l’attenzione sul “solito imbroglio sulla sanità”, sottolineando le incertezze sulla tenuta del sistema.

Il senatore Pd ha anche sollevato dubbi sulla sostenibilità dei provvedimenti nel medio termine, chiedendosi come verranno coperte le misure legate ai bonus nell’anno successivo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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