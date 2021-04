Siamo in piena pandemia ma nessuno lava le calli di Venezia. Lettere

Da due mesi non pioveva e, nonostante la pandemia, nessuno lavava le calli. Venezia è diventata come un wc, tra urine di cani e guano anche su chiese e palazzi.

Vespasiani all’aperto anche alla Scuola Grande San Rocco, mentre il pontile di Rialto è diventato quasi bianco dal guano.

E molte persone continuano a nutrire i volatili in barba alle norme, senza essere sanzionati, ma questa volta i turisti non c’entrano…: sono certo veneziani, più amanti degli animali che … dell’igiene!

Eppure basterebbe una piccola variazione del regolamento della dotazione dei proprietari di cani che imponga, oltre al sacchettino per i “bisognoni” (sempre presenti e poco raccolti, ma che per questa volta tralasciamo…), anche mezzo litro di acqua pe i “bisognini”. Ma niente!

L’anno scorso, in periodo di zona rossa, qualcuno almeno passava a disinfettare le calli; quest’anno invece non si vede nessuno.

L’indecenza non ha limite, specie se si vedono i marmi della basilica dei Frari persino color marron dalle urinate corrosive dei cani, che spesso vengono lasciati fare persino nel bel mezzo di una calle, o accanto ad un negozio (che coraggio!) il cui gestore, essendo chiuso, non lava più tali bisogni, anche se questo compito non spetterebbe ai negozianti.

Il primo posto è però rappresentato nell’angolo a fianco della gradinata della chiesa dei Tolentini, praticamente un mix di vomito di ragazzi ubriachi, urine di cani e umani, e guano, con tanto di tombino otturato nel caso qualche coraggioso di azzardasse a pulire con acqua.

C’è anche da dire che con bar chiusi e toilette Veritas rare e che chiudono alle 18, un cittadino non può fare chilometri senza abbisognare di un gabinetto…

E il guano?: nessuno pare si sia accorto DELLO SCHIFO CHE REGNAVA A VENEZIA e abbia provveduto a disinfettare, o quantomeno lavare nonostante lo schifo fosse dappertutto: persino nella fondamenta che porta a Palazzo Balbi e nella rampa disabili del ponte De Le Sechere.

Insomma un “mosaico” ben diverso da quelli di San Marco, alla faccia del decoro, delle costose telecamere di controllo della “Smart Control Room” (che in semplice italiano sarebbe semplicemente la sala di controllo della Polizia Locale, ma ormai l’inglese si diffonde anche nelle istituzioni peggio della variante Covid…)

Allora lancio un appello affinché si modifichi subito il relativo regolamento come detto, e SI APRANO TUTTE LE FONTANE, almeno al minimo, anche nei mesi invernali, così si potrà almeno, ne non disinfettare, lavare.

Non ci son parole, stavolta nemmeno per certi veneziani!

Prof. Fabio Mozzatto “Veneziano d.o.c.”