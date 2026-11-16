Il modulo di autorizzazione per la gita scolastica a Burano deve essere riconsegnato domani mattina, quindi tiri fuori la stampante che nessuno accende da Pasqua. Si avvia lentamente, ronza per un po’, poi segnala un errore dell’inchiostro: gli ugelli si sono completamente seccati. E il tuo portatile non trova più nemmeno la stampante, perché un aggiornamento di agosto ha compromesso il driver.

Questa è la trappola. Se tieni una stampante che usi a malapena, continui a comprare cartucce che si seccano tra un utilizzo e l’altro. Se te ne sbarazzi, sei tu ad attraversare Mestre alle dieci di sera in cerca di una copisteria aperta, perché un modulo specifico deve essere stampato su carta.

Ciò che conta davvero è capire quali attività richiedono ancora una pagina stampata, ora che telefono e portatile gestiscono quasi tutto il resto, e quanto ti costano quelle poche pagine.

Quindi, hai bisogno di una stampante? Dipende da cosa stampi e con quale frequenza, e una semplice regola alla fine di questa guida ti aiuterà a decidere. Vedremo cosa deve ancora essere su carta, le alternative digitali per il resto, quanto costa stampare a casa rispetto a una copisteria e quale tipo di stampante acquistare se decidi di averne ancora bisogno.

Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Quando hai ancora bisogno di stampare a casa

Ormai la maggior parte dei documenti domestici può seguire un percorso digitale, ma alcune attività si concludono ancora su carta. Ecco il confronto.

Attività Alternativa digitale La carta resta indispensabile Compiti scolastici e moduli di autorizzazione per le gite PDF compilabile o file inviato tramite l’app della scuola Quando la scuola accetta le consegne solo in formato cartaceo Documenti firmati e formali Firma su un PDF Testamenti olografi e atti firmati davanti a un notaio Documenti di viaggio e polizze assicurative Copie di riserva salvate offline Nei giorni all’estero, se il telefono smette di funzionare Etichetta di reso Codice QR mostrato al punto di consegna Nei punti di consegna senza uno scanner nelle vicinanze Compiti creativi o visivi Stampe ordinate e ritirate in negozio Quando la scadenza è in giornata e non c’è tempo per il ritiro

Per decidere se ti serve una stampante a casa, conta quante volte in un mese tipico si presentano i casi in cui «la carta resta indispensabile». È questo numero a fare la differenza. La maggior parte di queste attività dispone già di un’alternativa digitale, e le tre soluzioni qui sotto coprono quelle che richiedono documenti cartacei.

Come stampare senza stampante: alternative digitali per i documenti di ogni giorno

Le alternative qui sotto coprono la maggior parte di queste attività con lo smartphone e il laptop che possiedi già. Ognuna sostituisce un passaggio che prima richiedeva la carta.

Compilare e firmare Moduli sullo schermo

La vecchia procedura era questa: stampare il modulo, firmarlo, scansionarlo o fotografarlo sul tavolo della cucina, quindi rimandarlo via email. Un PDF compilabile elimina tutti questi passaggi. Puoi digitare direttamente nei campi del permesso scolastico o della domanda di affitto: è il modo più rapido per compilare un modulo PDF a casa.

Se i moduli online sono una novità per te, il comune ha aperto sportelli di assistenza digitale presso gli uffici anagrafici di Venezia e Mestre, dove facilitatori formati di associazioni locali aiutano i residenti a usare i servizi pubblici online.

Anche firmare non richiede ulteriori passaggi su carta. Se ti chiedi come firmare un PDF senza stamparlo, apri il file in un Editor PDF nel browser, compila e firma il PDF in un solo passaggio, quindi salvalo e invialo.

Alcuni documenti richiedono ancora carta e penna, però. Un testamento olografo è valido solo se è scritto a mano dall’inizio alla fine, datato e firmato (art. 602 del Codice civile), quindi una versione digitata o firmata elettronicamente non è sufficiente.

Le compravendite immobiliari si firmano davanti a un notaio. Per altri documenti, la legge italiana consente a un tribunale di valutare una firma elettronica semplice caso per caso, quindi verifica che chi ha richiesto il modulo la accetti prima di firmarlo sullo schermo.

Scansionare documenti cartacei con lo smartphone

Lo scanner piano ha silenziosamente lasciato il suo posto alla fotocamera che hai in tasca. Per scansionare documenti con iPhone, apri Note, tocca il pulsante degli allegati e seleziona “Scansiona documenti”.

Se preferisci, l’app File offre lo stesso strumento. Su Android, l’app Google Drive ha un pulsante di scansione che salva il file completato direttamente nel tuo spazio di archiviazione.

Le scansioni con lo smartphone riescono meglio con una semplice accortezza: metti il documento su una superficie scura, in una luce intensa e uniforme, ad esempio vicino a una finestra ma fuori dalla luce diretta del sole. Il contrasto aiuta la fotocamera a individuare i bordi della pagina.

Salvare in PDF invece di stampare

Gli uffici spesso chiedono una ricevuta stampata, una conferma di prenotazione o una pagina web quando un PDF svolgerebbe esattamente la stessa funzione, e salvarne uno richiede pochi secondi.

Su Windows, apri il menu di stampa e scegli “Microsoft Print to PDF” come stampante. Su Mac, apri il menu PDF nell’angolo inferiore della finestra di dialogo di stampa e scegli “Salva come PDF”.

Chiedi prima se accettano una copia digitale. Alcuni uffici vogliono ancora avere la carta tra le mani.

Costa meno stampare a casa o in copisteria?

Quando le alternative digitali gestiscono gran parte delle pratiche, le pagine rimanenti e il loro costo rispondono alla domanda: serve una stampante a casa? Costa meno stampare a casa? Dipende dal volume.

In copisteria, il costo viene calcolato a pagina, e molte biblioteche pubbliche offrono anche servizi di stampa: controlla quindi il listino di quella più vicina a te.

A casa, il costo dipende dal tipo di macchina. In una guida del marzo 2026, l’associazione dei consumatori Altroconsumo stima un costo medio di stampa tra 0,10 € e 0,20 € a pagina per le stampanti a cartucce e di circa 0,01 € a pagina per i modelli con serbatoi ricaricabili.

Queste cifre non includono la stampante né la carta. Una stampante con serbatoi costa anche di più all’acquisto: Altroconsumo considera 200–250 € un buon prezzo per un modello multifunzione con serbatoi, mentre le stampanti a cartucce raramente costano più di 200 €.

Quindi, se stampi una manciata di pagine al mese, la copisteria risulta più economica. Quando stampi ogni settimana senza eccezioni, una stampante di proprietà inizia a ripagarsi.

Perché l’inchiostro per stampanti costa così tanto?

Le stampanti di base sono vendute a basso prezzo, talvolta persino sottocosto, perché il produttore guadagna dalle cartucce originali acquistate in seguito. È il modello di business descritto da Altroconsumo , che osserva come sostituire tutte le cartucce possa costare più di una stampante nuova.

Prima di acquistare, confronta il costo di stampa per pagina anziché il prezzo di listino. Verifica anche se il modello accetta cartucce compatibili. Possono costare anche solo un quarto delle originali, ma la qualità di stampa e la compatibilità possono risentirne.

Stampante a getto d’inchiostro o laser: quale acquistare se te ne serve una

La scelta tra una stampante a getto d’inchiostro e una laser dipende da cosa stampi e dalla frequenza con cui accendi la macchina.

Ognuna si adatta a esigenze diverse. Le stampanti a getto d’inchiostro gestiscono meglio le pagine a colori e le foto, ma l’inchiostro liquido si secca nelle testine di stampa quando la stampante resta inutilizzata. I modelli laser usano toner secco e non hanno affatto testine d’inchiostro, quindi una stampante laser può restare inutilizzata per settimane senza intasarsi.

Se stampare a casa ha senso per te, il tipo di stampante determina quanto costa mantenerla. Se stampi pagine a colori ogni settimana, scegli una stampante a getto d’inchiostro con serbatoio: mantiene bassi i costi dell’inchiostro per i progetti scolastici e le foto.

Se a casa devi spesso scansionare o copiare documenti cartacei, investi in un modello multifunzione. Se ti serve solo stampare testo semplice di tanto in tanto, scegli una stampante laser monocromatica, economica per i Moduli e adatta a lunghi intervalli tra un lavoro e l’altro.

La semplice regola per decidere

Mi serve una stampante? La regola è semplice. Moduli, firme e scansioni passano al digitale, mentre per le rare stampe che richiedono davvero la carta puoi rivolgerti a una copisteria.

Compra una stampante solo quando stampi ogni settimana e sai per quale motivo. Altrimenti lascia perdere la questione finché non cambia qualcosa, di solito il giorno in cui la vecchia stampante smette definitivamente di funzionare o i bambini cambiano scuola, perché è allora che cambiano anche le esigenze di stampa della tua famiglia.

Punti chiave

Prima di acquistare o sostituire una stampante, esamina i lavori di stampa degli ultimi tre mesi e segna quelli che avresti potuto gestire con un telefono o un laptop.

Firma sullo schermo i Moduli ricevuti via email, ma ricorda che un testamento scritto da te deve essere olografo e le vendite immobiliari si firmano davanti a un notaio.

Scansiona i documenti con l’app Note o File su iPhone, oppure con Google Drive su Android, invece di acquistare uno scanner.

Se stampi solo poche pagine al mese, una copisteria di solito costa meno dell’inchiostro che si secca tra un lavoro e l’altro.

Quando acquisti una stampante, confronta il costo per pagina, poi scegli una stampante laser monocromatica per il testo o una stampante con serbatoio d’inchiostro per il colore.

FAQ

Posso stampare dal telefono in una copisteria?

Spesso sì, e non ti serve un computer a casa per farlo. Chiedi alla copisteria della tua zona se stampa da chiavetta USB o da un file inviato via email, poi manda il documento direttamente dal telefono.

Se la copisteria può anche scansionare verso un’email o una chiavetta USB, può gestire quel documento di venti pagine con cui la fotocamera del telefono fa fatica.

Posso detrarre l’inchiostro della stampante se lavoro da casa?

Dipende da come lavori. Se sei dipendente, non esiste una detrazione separata per inchiostro e carta nella dichiarazione dei redditi, anche se il datore di lavoro può rimborsare le spese che riesci a documentare.

Se sei lavoratore autonomo in regime forfettario, non deduci alcun costo, perché l’imposta si calcola su una quota fissa del fatturato stabilita per il tuo tipo di attività. Nel regime ordinario, la quota di inchiostro e carta destinata al lavoro è una spesa deducibile, purché tu conservi le fatture.

Le stampanti con serbatoio d’inchiostro convengono?

Di solito, sì. Una stampante con serbatoio d’inchiostro ha serbatoi integrati che riempi con flaconi, e l’inchiostro in flacone costa molto meno per pagina rispetto alle cartucce. Lo svantaggio è il prezzo iniziale: queste stampanti costano più di una normale stampante a getto d’inchiostro.

Se a casa stampi progetti scolastici, relazioni a colori o foto quasi ogni settimana, nel tempo recupererai la differenza. Se stampi una o due pagine al mese, probabilmente non la recupererai mai.