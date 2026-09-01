Uffici a Venezia: dentro il business village di Palazzo Isola Nova

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Aprire una sede a Venezia ha storicamente due ostacoli: la difficoltà di raggiungere il centro storico con mezzi propri e la scarsità di immobili direzionali moderni. Sull’Isola Nova del Tronchetto, all’ingresso della città, Palazzo Isola Nova propone una risposta a entrambi con un edificio di nuova generazione che ospita uffici su tre piani a doppio affaccio, 250 posti auto interni e un insieme di servizi condivisi gestiti da Stella33.

Dentro lo stesso palazzo convivono due offerte immobiliari distinte, che rispondono a esigenze aziendali diverse.

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Scopri come fare

Due strade per insediarsi: ufficio pronto all’uso o metratura da personalizzare

La prima strada è l’ufficio servito. Uffici privati, arredati e operativi dal primo giorno, con capienze differenti e un canone che comprende gran parte dei costi di gestione. È la formula scelta da chi vuole aprire una sede a Venezia in tempi brevi e con un budget prevedibile.

La seconda strada riguarda venticinque unità ufficio comprese tra 200 e 500 metri quadrati, disponibili in locazione tradizionale o in acquisto. Qui la personalizzazione è totale, con tempi e investimenti tipici di un fit-out aziendale. I prezzi di vendita si collocano in una fascia intorno ai duemila euro al metro quadrato, valore che a Venezia va confrontato con la disponibilità quasi nulla di immobili direzionali nuovi e con i costi accessori di un edificio storico.

Per le aziende che ragionano su un orizzonte lungo, l’acquisto di una superficie all’interno del palazzo apre alcune possibilità che il mercato veneziano offre raramente. La prima è la rappresentanza: un indirizzo in Laguna con parcheggio nell’edificio e accoglienza di impostazione alberghiera. La seconda è la gestione della superficie non utilizzata, che può essere messa a reddito attraverso il servizio di gestione Stella Isola Nova invece di restare inattiva in attesa della crescita aziendale. La terza è la disponibilità di servizi a consumo: l’ufficio acquistato funziona come sede operativa, mentre sale riunioni e spazi eventi si attivano quando servono.

Trenta uffici serviti, da una a cento persone

Gli uffici gestiti da Stella33 sotto il marchio Stella Isola Nova coprono dimensioni molto diverse, dalla postazione singola alla suite per un centinaio di persone. La struttura contrattuale è la parte che distingue questa formula dalla locazione classica: contratti tipicamente annuali con rinnovo automatico e recesso con tre mesi di preavviso, accanto a formule giornaliere, mensili e pluriennali; nessun esborso iniziale rilevante, con un deposito in genere pari a una mensilità.

Nel canone rientrano reception e hospitality, aree comuni e lounge, pulizie e facility, sicurezza e gestione degli accessi, Wi-Fi professionale, manutenzioni, dotazione base per sale meeting ed eventi e assistenza quotidiana. Il risparmio dichiarato rispetto a un ufficio tradizionale arriva fino al 25%, effetto della condivisione di superfici e servizi tra più aziende. I dettagli sono raccolti nella pagina degli uffici in affitto a Venezia gestiti da Stella33.

La progettazione segue i principi dell’Activity Based Working, il modello che assegna a ogni attività l’ambiente più adatto: postazioni per il lavoro di concentrazione, phone booth per le call, sale riunioni per gli incontri, aree informali per il confronto rapido. Nei centri Stella33 la superficie è divisa in parti quasi uguali tra uffici privati e spazi comuni ad alta intensità d’uso, criterio che spiega come un ufficio da dieci persone possa contare su lounge, terrazze e sale che sarebbero insostenibili in un contratto singolo. Gli ambienti sono insonorizzati e le vetrofanie modulabili permettono di gestire la privacy visiva, oltre a ospitare il branding del cliente.

Perché la Laguna e non la terraferma

Il confronto naturale è con Mestre, dove il mercato direzionale è più ampio e i canoni più contenuti. La differenza che Palazzo Isola Nova mette sul tavolo è la combinazione tra l’indirizzo veneziano e l’accessibilità carrabile, condizione che nel centro storico non esiste. Percorso il Ponte della Liberà, si parcheggia dentro l’edificio, si arriva a Piazzale Roma in una decina di minuti con il People Mover il cui capolinea è a un minuto a piedi. La stazione di Santa Lucia è a circa diciotto minuti, il vaporetto della linea 2 collega Ferrovia, Rialto e San Marco.

Per una società che riceve clienti internazionali, il valore dell’indirizzo si somma al risparmio di tempo. Per una società che muove merci leggere, campionari o attrezzature, il carico e scarico in un’isola raggiungibile in auto è un requisito operativo prima che un vantaggio commerciale.

La community come parte del prodotto

Tra le aziende insediate compaiono realtà come CFKAD, Data Cube, Dream Events & Travel e Key Data, con attività che vanno dai dati al turismo organizzato. Le schede delle aziende della community raccontano usi diversi dello stesso edificio, dalla sede operativa all’hub commerciale per il Nordest.

La convivenza in un unico immobile di imprese italiane e straniere produce occasioni di lavoro reciproco, dalla fornitura di servizi alla partecipazione congiunta a bandi e progetti. È un effetto che dipende dalla composizione del tenant mix e dalla presenza di attività di networking aperte anche agli esterni.

Crescere e ridursi senza cambiare indirizzo

L’argomento decisivo per molte PMI è la reversibilità. Un’azienda che assume cinque persone in sei mesi può aggiungere postazioni con membership flessibili, il cui costo si colloca intorno alla metà di una postazione assegnata, oppure passare a una suite più ampia. Un’azienda che riduce l’organico può scendere di taglio o adottare un modello ibrido, con un ufficio più piccolo affiancato da membership coworking per chi lavora in presenza solo alcuni giorni. In entrambi i casi il trasloco resta interno all’edificio e la continuità operativa non si interrompe. Le formule sono descritte nella pagina del business center di Venezia.

Per una visita agli spazi e una verifica delle disponibilità il centro risponde allo 041 8040080 e all’indirizzo isolanova@stella33.com, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.