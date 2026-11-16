La sconfitta politica di Donald Trump allarga il campo delle riflessioni sulla posizione internazionale dell’Italia, ma secondo l’analisi pubblicata da Repubblica il governo guidato da Giorgia Meloni non ha saputo cogliere l’occasione per tradurre consenso e ruoli acquisiti in una strategia utile al Paese.

Negli ultimi quattro anni, scrive Massimo Giannini, la premier ha accumulato capitale politico nelle relazioni internazionali e nelle foto ai vertici, ma non lo ha trasformato in proposte o scelte capaci di rafforzare l’Italia in Europa e nel mondo. Il tentativo di puntare su un ponte atlantico con gli Stati Uniti è fallito: la sponda americana non si è consolidata e quella europea è stata indebolita da atteggiamenti di chiusura verso l’Unione.

Giannini riprende anche il giudizio di Mario Monti, che riconosce responsabilità comunitarie ma avverte che l’Italia perde credibilità se addita sempre Bruxelles come capro espiatorio. La narrazione del governo, osserva l’articolista, tende a spiegare ogni difficoltà nazionale con i vincoli europei: crescita lenta, riforme rinviate, politiche energetiche e industriali fallite vengono spesso attribuite alle regole comunitarie.

Eppure, sottolinea l’articolo, i fatti mostrano risorse e spazi che non sono stati sfruttati: all’Italia sono andati 200 miliardi dal Pnrr; Raffaele Fitto ha ottenuto una vicepresidenza esecutiva nella Commissione europea; grazie ai governi precedenti “è stata avuta una voce determinante” nelle questioni del mercato unico e della competitività; al Paese sono stati concessi oltre 14 miliardi di maggiore flessibilità da destinare a difesa ed energia.

Il problema, secondo la ricostruzione, non è l’Unione che impedisce ma l’Italia che non sa servirsi dei mezzi disponibili. Il governo chiede fondi senza realizzare le riforme strutturali necessarie, invoca il mercato unico ma mantiene aiuti di Stato e applica il golden power per bloccare fusioni bancarie non gradite a Palazzo Chigi. Si parla di autonomia strategica senza rimuovere barriere interne né rinunciare al meccanismo dell’unanimità che limita l’azione europea, richiamando peraltro l’osservazione su una fragilità politica e militare del Vecchio Continente evocata anche da Henry Kissinger.

Monti, nel suo editoriale di una decina di giorni fa, ha definito “spreco” l’occasione mancata: spreco di leadership, di credibilità internazionale e, in ultima istanza, di beneficio per i cittadini che avrebbero bisogno di crescita e sicurezza concrete. L’articolo di Repubblica conclude osservando che per la premier e il suo partito quel tempo può essere ormai scaduto, auspicando però che non lo sia per gli italiani.