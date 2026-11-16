5 x 1000
HomenotizieIl ministero lancia l’allarme sulle prescrizioni facili dei farmaci dimagranti: Regioni chiamate...

Il ministero lancia l’allarme sulle prescrizioni facili dei farmaci dimagranti: Regioni chiamate a verificare destinatari

Il ministero avverte: stop alle prescrizioni facili di farmaci per dimagrire. Le Regioni devono accertare che i medicinali vadano a chi ne ha davvero bisogno; rischio carenze per diabetici.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Il ministero ha richiamato l’attenzione sulle prescrizioni troppo semplici dei farmaci utilizzati per la perdita di peso, chiedendo un intervento delle Regioni per assicurare un uso appropriato dei medicinali.

Nella nota indirizzata agli enti locali si sottolinea la necessità che le Regioni verifichino se i farmaci siano destinati a pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. L’obiettivo indicato è ridurre prescrizioni inadeguate e garantire la corretta destinazione dei prodotti.

Nell’avvertimento si segnala inoltre un rischio concreto: l’aumento delle prescrizioni potrebbe rendere leso l’approvvigionamento per persone con condizioni croniche, in particolare i diabetici, che potrebbero trovarsi in difficoltà nell’accesso a terapie necessarie.

Il richiamo del ministero arriva come sollecito alle Regioni affinché intensifichino i controlli e adottino misure per una gestione più rigorosa delle prescrizioni.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE