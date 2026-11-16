Il ministero lancia l’allarme sulle prescrizioni facili dei farmaci dimagranti: Regioni chiamate a verificare destinatari

Il ministero ha richiamato l’attenzione sulle prescrizioni troppo semplici dei farmaci utilizzati per la perdita di peso, chiedendo un intervento delle Regioni per assicurare un uso appropriato dei medicinali.

Nella nota indirizzata agli enti locali si sottolinea la necessità che le Regioni verifichino se i farmaci siano destinati a pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. L’obiettivo indicato è ridurre prescrizioni inadeguate e garantire la corretta destinazione dei prodotti.

Nell’avvertimento si segnala inoltre un rischio concreto: l’aumento delle prescrizioni potrebbe rendere leso l’approvvigionamento per persone con condizioni croniche, in particolare i diabetici, che potrebbero trovarsi in difficoltà nell’accesso a terapie necessarie.

Il richiamo del ministero arriva come sollecito alle Regioni affinché intensifichino i controlli e adottino misure per una gestione più rigorosa delle prescrizioni.