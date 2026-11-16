Ronaldinho torna in campo a Ravenna: a 46 anni classe, sorrisi e l’azione sull’1-0

Ravenna, 15 novembre 2026 — Ronaldinho è tornato a giocare e lo ha fatto con il sorriso che lo ha sempre caratterizzato. A 46 anni, dopo un’assenza di 11 anni dai campi, il fuoriclasse ha preso parte alla partita in città.

Sul terreno di gioco ha offerto alcuni tocchi di classe e si è reso protagonista dell’azione che ha portato al gol dell’1-0 per la squadra di casa. L’atmosfera è stata improntata alla leggerezza e alla partecipazione dei presenti.

Alla fine del ritorno in campo, Ronaldinho si è lasciato andare a una battuta sull’eventualità di rivederlo ancora: «È stata l’ultima? Chissà…», frase riportata dal nostro inviato Maurizio Crosetti, che ha seguito l’evento a Ravenna.