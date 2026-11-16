Belgio-Italia 4-1 a Bruxelles: Doku domina, Tonali in difficoltà nelle pagelle

Bruxelles — Il Belgio supera l’Italia per 4-1 nella sfida di Nations League giocata a Bruxelles. Nelle pagelle della partita emergono due immagini nette: un esterno belga protagonista e un centrocampista azzurro in evidente difficoltà.

Tra i promossi c’è l’attaccante belga che ha creato costantemente problemi alla difesa italiana; la sua prestazione è stata indicata come determinante nel risultato. Dall’altra parte, il centrocampista italiano è stato segnalato tra i bocciati: durante la gara ha dovuto spesso ripiegare verso la propria metà campo, ritrovandosi in difficoltà nell’impostazione e nella copertura.

La sintesi dei voti e dei giudizi della partita è stata raccolta dall’inviato Marco Azzi (AFP), che ha seguito la sfida e stilato le valutazioni post partita.