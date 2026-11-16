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Il Belgio elimina l’Italia: a Bruxelles finisce 4-1, azzurri terzi e fuori dalla Nations League

A Bruxelles il Belgio batte l’Italia 4-1: Pio Esposito aveva illuso gli azzurri, poi De Cuyper, Ngoy, Doku e Moreira ribaltano il risultato. Italia fuori.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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15 novembre 2026 — A Bruxelles il Belgio ha sconfitto l’Italia 4-1, risultato che condanna gli azzurri all’eliminazione dalla Nations League.

Pio Esposito ha segnato il gol che aveva dato speranza alla squadra guidata da Roberto Mancini, ma la Nazionale belga, allenata da Van Bommel, ha poi preso il controllo del match.

I marcatori belgi sono stati De Cuyper, Ngoy, Doku e Moreira, che hanno ribaltato la partita e trasformato lo stadio in una festa per il Belgio.

Con questo risultato l’Italia chiude al terzo posto il girone e non prosegue il cammino nella competizione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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