È in programma oggi il confronto sul tema della patrimoniale che divide le forze del cosiddetto campo largo. Sul tavolo la proposta di introdurre una tassa sulla ricchezza con soglie e ambiti differenti a seconda dei partiti.
Secondo quanto emerso, Avs spinge per una soglia fissata oltre i 5 milioni. Il Pd, invece, guarda a una soglia indicata come “dai 100”. Nel mezzo del dibattito il leader M5S insiste per concentrare la pressione fiscale sulle rendite finanziarie.
Nel partito democratico si guarda anche alla proposta dell’economista Zucman, che viene valutata come riferimento nella discussione sulle modalità di applicazione dell’imposta. Sul fronte politico, l’ex premier Conte manifesta scetticismo rispetto all’ipotesi di patrimoniale così come è delineata nel confronto corrente.
I cosiddetti rossoverdi esercitano pressioni per un’intesa più netta, mentre il tavolo odierno dovrà provare a ricomporre le diverse posizioni. La discussione proseguirà nelle ore successive con l’obiettivo di trovare almeno una base comune su cui impostare la proposta programmatica del campo largo.