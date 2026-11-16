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Antimafia, Nello Rossi: senza rigore la magistratura rischia di affondare

Nello Rossi avverte che serve rigore nell’antimafia o la magistratura rischia di «affondare». Ha ammonito anche sul rischio delle “stagioni dei veleni”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nello Rossi ha lanciato un avvertimento netto sul tema dell’antimafia: serve rigore, altrimenti «la magistratura rischia di affondare». Le sue parole sono riportate oggi da Repubblica.

Rossi ha richiamato l’attenzione sul rischio di rinnovare «le stagioni dei veleni», una dinamica che, a suo avviso, allontana i cittadini. Ha riconosciuto l’ansia di verità che accompagna le vicende giudiziarie, ma ha sottolineato che senza il rispetto delle regole le indagini diventano sbilenciate.

Il richiamo arriva nel contesto del dibattito pubblico sull’antimafia e sulle modalità d’azione degli organi giudiziari, tema sul quale si sono registrate tensioni anche in sede parlamentare e alla Direzione nazionale antimafia, come riportato nei materiali collegati.

L’articolo originale è firmato da Conchita Sannino e pubblicato su Repubblica il 16 novembre 2026. L’audio collegato alla notizia è riservato agli abbonati premium.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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