Ilyes Zahani in Cpr dopo l’aggressione al rabbino: chiede di non essere rimpatriato in Tunisia

Ilyes Zahani è in attesa di rimpatrio nel Centro di Permanenza per i Rimpatri dopo l’aggressione a un religioso. Dal Cpr l’uomo ha rivolto un appello per evitare il rimpatrio in Tunisia.

Zahani si è detto dispiaciuto verso il rabbino, ma ha sottolineato la sua identità italiana. «Io sono nato qui», ha dichiarato, chiedendo di poter restare nella sua abitazione.

Ha inoltre riferito di non parlare la lingua araba e di trovarsi in difficoltà nella struttura. Secondo quanto raccontato dallo stesso Zahani, anche le guardie si sarebbero meravigliate della sua presenza, pronunciando la frase: «ma che ci fa qui?».

La vicenda è stata riportata dalla stampa locale, che ha raccolto le parole del detenuto mentre è in attesa delle procedure di rimpatrio.