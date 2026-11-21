Il Senato, il 19 novembre 2026, ha approvato l’emendamento Bucalo sui libri di testo digitali con 84 voti favorevoli, 76 contrari e un’astensione. La norma impone agli editori di mettere a disposizione le opere scolastiche e universitarie anche in versione digitale integralmente stampabile, al prezzo pari al 50% dell’edizione cartacea. L’emendamento era contenuto nell’articolo 105 del disegno di legge di Bilancio ed è stato inserito nel decreto Scuola.

La misura, presentata dalle senatrici Carmela Bucalo e Anna Maria Fallucchi e fortemente voluta da Fratelli d’Italia, ha acceso tensioni all’interno della maggioranza. Il relatore Roberto Marti (Lega) si è rimesso al Governo, mentre la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti per l’esecutivo si è rimessa all’Aula. Il leader di Azione, Carlo Calenda, aveva annunciato il suo voto a favore.

A sostenere l’iniziativa sono stati i gruppi di Lega, Fratelli d’Italia e CI-Nm-Udc; tra i favorevoli figurano anche Marco Lombardo e Carlo Calenda. L’unica astenuta è stata la senatrice Julia Unterberger del gruppo Autonomie. Tra i contrari si sono schierati Pd, M5s, Italia Viva e la totalità dei senatori presenti di Forza Italia: su 18 senatori del gruppo, 16 erano presenti e hanno votato tutti no. Hanno votato contro anche i ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo e i sottosegretari Alberto Barachini e Francesco Paolo Sisto; erano in congedo o in missione Anna Maria Bernini e il senatore Claudio Fazzone.

Stefania Craxi, presidente dei senatori di Forza Italia, ha spiegato la contrarietà del gruppo sottolineando il rischio che, a suo avviso, “le famiglie meno abbienti rinunceranno alla carta” e parlando di un possibile incremento della pirateria derivante dall’obbligo di pubblicare testi stampabili. Antonio Tajani ha invece precisato che il voto contrario era stato preannunciato e che non si trattava di un segnale contro il Governo, definendo l’emendamento come una proposta parlamentare che il partito non condivideva.

Sui canali social Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha definito la norma “una battaglia di civiltà” e ha stimato un risparmio di circa 200 euro l’anno per figlio. Osservatori politici e alcune testate hanno rilevato che il gruppo Mondadori, controllato dalla famiglia Berlusconi, resta leader nell’editoria scolastica: la quota di mercato sulle adozioni era del 32,5% nel 2025 e nei primi nove mesi del 2026 è salita al 34,7%, anche in seguito all’acquisizione del ramo scolastico di Hoepli perfezionata il 30 aprile.

Durissima la reazione dell’Associazione Italiana Editori (AIE). Il presidente Innocenzo Cipolletta ha definito la misura inefficace nel contrastare il costo dei libri, pericolosa per il diritto d’autore e potenzialmente dannosa per la sostenibilità dell’editoria educativa e accademica, sostenendo che la politica di sostegno all’acquisto dei libri debba essere responsabilità pubblica. Cipolletta ha annunciato che gli editori si opporranno alla norma in tutte le sedi.

Contemporaneamente, il Senato ha approvato un altro emendamento al decreto Scuola, il 4.0.3, che incrementa di 45 milioni di euro per il 2026 il Fondo a sostegno dell’editoria libraria, destinato all’acquisto di libri e pubblicazioni seriali per le biblioteche. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha definito l’intervento importante per la filiera editoriale e in linea con il Piano Olivetti, mirato a rafforzare la rete bibliotecaria e favorire la diffusione della lettura.