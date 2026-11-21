Tre leader – Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump – si sono riuniti a Shenzhen per un incontro trilaterale che si è concluso con una dichiarazione definita di pace. L’appuntamento si è svolto in uno scenografico salone scelto dall’ospite cinese per il primo vertice in questo formato.

La fase aperta ai media è durata circa dieci minuti. Al termine dell’intervento pubblico è cominciato un confronto a porte chiuse di circa un’ora e mezza, al termine del quale i tre hanno sottoscritto il documento conclusivo.

Xi Jinping ha esordito sottolineando che “una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta” e ha invitato a fare ogni sforzo per evitarla, nel rispetto del Trattato di non proliferazione e della stabilità strategica globale. Il presidente cinese è arrivato a sostenere che le armi nucleari dovrebbero essere vietate e completamente eliminate.

Vladimir Putin ha espresso la convinzione che Russia, Cina e Stati Uniti possano contribuire in modo significativo alla sicurezza e alla stabilità mondiale se cooperano come partner, sulla base del rispetto reciproco, dell’uguaglianza e dell’equilibrio degli interessi.

Nel breve intervento conclusivo alle telecamere Donald Trump ha dichiarato: “Qui stiamo facendo la storia” e ha aggiunto che nessun problema può essere risolto senza discuterne. Ha inoltre attaccato la Corte penale internazionale, sostenendo che “è andata fuori controllo”, e ha parlato della riduzione degli arsenali nucleari. Riferendosi alla guerra in Ucraina, ha osservato: “Credo che stiano accadendo delle cose. Penso che lui”—indicando Putin—”e spero anche l’altra parte”—riferendosi a Volodymyr Zelensky—”vogliano vedere la fine della guerra”.

Secondo quanto emerso, i tre leader hanno anticipato i temi del negoziato riservato: guerre in corso, ambizioni territoriali e tecnologiche, contenziosi commerciali e timori legati a innovazioni dalle conseguenze imprevedibili. L’incontro veniva salutato nella cronaca come un confronto tra “due autocrati e un presidente americano indebolito da una pesante sconfitta elettorale”.

Al termine dell’incontro è stata pubblicata la dichiarazione finale che, tra l’altro, riafferma l’impegno a evitare il conflitto nucleare e richiama il rispetto del regime di non proliferazione.