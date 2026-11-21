È morto Corrado Augias. Aveva 91 anni ed era tra le voci più riconoscibili del giornalismo e della divulgazione culturale italiana.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias ha raccontato la storia del Paese attraverso molteplici linguaggi: cronaca, libri, teatro e televisione. Ha attraversato più di mezzo secolo di vita pubblica con una presenza costante nei media.

Nel corso della carriera è stato inviato speciale per L’Espresso e per La Repubblica. Accanto all’attività giornalistica, ha firmato romanzi, saggi e opere teatrali, ampliando la sua produzione culturale.

Al grande pubblico è nel tempo diventato noto soprattutto per i programmi televisivi. Tra i titoli che lo hanno reso popolare si ricordano “Telefono giallo”, “Le storie” e “Quante storie”.

Caratteristica del suo lavoro è stata la capacità di coniugare rigore intellettuale e chiarezza espositiva, portando nelle case degli italiani temi come la storia, l’arte, la musica e le grandi questioni del presente.

La notizia della sua morte ha suscitato un ampio cordoglio, che sottolinea il ruolo di Augias come autore e volto storico della Rai e come figura di riferimento nel panorama culturale italiano.