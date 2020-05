Seduto di notte su una panchina del centro, nascondeva 20 dosi di cocaina.

Ieri notte, 2 maggio 2020, i carabinieri di Stra, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo 34enne nigeriano, censurato, per illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, intorno alle ore 2 circa, l’uomo se ne stava seduto da solo su una panchina in una piazza del centro di Stra.

La circostanza ha insospettito i militari che hanno proceduto dapprima a perquisizione personale e poi a quella domiciliare, rinvenendo in totale 20 dosi di cocaina.

La droga era contenuta in involucri in cellophane, per un totale di 15 grammi di sostanza stupefacente.

La cocaina è stata sottoposta a sequestro assieme alla somma in denaro contante di circa mille euro, che è stata ritenuta provento di illecita attività.