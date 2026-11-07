Leone XIV inaugura in Uruguay una visita di tre giorni tra applausi, musica e appuntamenti pubblici

Papa Leone XIV è sbarcato in Uruguay dando il via a una visita apostolica di tre giorni nel Paese sudamericano, prima tappa di un viaggio di dodici giorni in Sud America che si concluderà il 17 novembre. Il Pontefice, 71 anni, è stato accolto da migliaia di persone in Plaza Independencia a Montevideo.

All’arrivo il Papa ha salutato le autorità locali e ha presieduto una cerimonia pubblica. Le campane della Cattedrale Metropolitana di Montevideo e di tutte le chiese del Paese hanno suonato nel momento in cui l’aereo papale ha varcato lo spazio aereo uruguaiano. In città si sono visti vessilli vaticani in vendita agli angoli delle strade, effigi di Leone XIV esposte su alcuni veicoli e luoghi di culto illuminati per l’occasione.

Il programma uruguaiano prevede tappe a Montevideo, Paysandú e Florida. Il Pontefice ha già incontrato il presidente Yamandú Orsi; visiterà il quartiere di Casavalle, parteciperà a una veglia nello stadio Centenario e celebrerà Messe all’aperto a Paysandú e a Florida. L’8 novembre è prevista una tappa al Santuario nazionale della Madonna dei Trentatré, mentre la Messa a Paysandú si svolgerà nel Parque París-Londres. Il motto della visita è “Vi annuncio una grande gioia”.

La musica tradizionale uruguaiana accompagnerà alcuni momenti pubblici: sono previste esibizioni di candombe, murga e milonga. Il logo della visita pone al centro Cristo Risorto sul pastorale del Papa, insieme a Leone XIV e alla Vergine dei Trentatré; il sole e le strisce azzurre richiamano l’identità nazionale e simboleggiano l’incontro tra Cristo, la Chiesa e il popolo uruguaiano.

L’arrivo del Pontefice avviene in un Paese considerato tra i più secolarizzati dell’America Latina, fenomeno radicato in un processo di laicizzazione avviato all’inizio del Novecento che portò alla rimozione dei simboli religiosi dagli spazi pubblici. Guzmán Carriquiry Lecour, già presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina e ambasciatore dell’Uruguay presso la Santa Sede, ha ricordato questa storia.

Il Papa ha espresso la speranza che la visita contribuisca a “rafforzare la fede, rinnovare la speranza e riaccendere il fuoco della carità” in Paesi che affrontano sfide come la disuguaglianza, la violenza, il declino demografico e l’indebolimento del cattolicesimo. Dal 1919 in Uruguay il Natale è ufficialmente denominato “Giorno della famiglia” e la Settimana Santa è conosciuta come “Settimana del turismo”.

Il cardinale Daniel Sturla ha sottolineato la presenza capillare della Chiesa nel Paese e la sua operatività in una società pluralista e democratica. Secondo il porporato la visita coincide con un presunto “risveglio cattolico” e con un aumento di partecipazione di giovani e adulti nelle parrocchie di Montevideo; «Sento parlare di numerose conversioni tra gli adulti», ha dichiarato, fenomeno che a suo dire non si registrava sette o dieci anni fa.

Per la Chiesa la visita è anche occasione per portare al Papa le preoccupazioni locali: in un incontro precedente a Roma i vescovi uruguaiani hanno affrontato temi quali la laicità, la famiglia, la violenza, il narcotraffico e la trasmissione della fede, consegnando a Leone XIV un documento nato dalle testimonianze e dalle aspettative di persone provenienti da diverse aree del Paese. L’ultima visita papale in Uruguay risale agli anni 1987 e 1988, quando venne Giovanni Paolo II.