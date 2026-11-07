Interlagos: Antonelli domina le seconde libere, Ferrari piazza Hamilton e Leclerc sesto e settimo

Kimi Antonelli ha stabilito il riferimento nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, realizzando il miglior crono in 1’10″763 a Interlagos. Il neo-campione del mondo ha rifilato 0″253 a Lando Norris, secondo con la McLaren, mentre Max Verstappen si è confermato al terzo posto.

Antonelli, che aveva chiuso la prima sessione al secondo posto, punta a confermarsi domani e a conquistare l’ottava pole della sua carriera. La prestazione del pilota Mercedes arriva nel fine settimana che segue il trionfo iridato.

Nella prima sessione del venerdì Norris aveva fatto segnare il tempo più rapido in 1’11″717, davanti ad Antonelli e Verstappen. Lewis Hamilton era quarto in FP1, mentre George Russell si era messo quinto nonostante la penalità in griglia annunciata per il cambio motore. In quella sessione Dino Beganovic ha sostituito Charles Leclerc, risultato ventunesimo.

Le Ferrari hanno chiuso la seconda sessione con il sesto e il settimo tempo: Hamilton al sesto posto e Charles Leclerc settimo nella classifica delle FP2. Il monegasco ha dichiarato di aver corso solo nella seconda sessione e di non aver avuto le sensazioni desiderate in macchina: “Le sensazioni in macchina non erano quelle che volevo”, ha detto, anticipando modifiche di messa a punto in vista delle qualifiche.

Il weekend brasiliano si apre come ventesima tappa del Mondiale 2026. La classifica Costruttori vede la Mercedes in vantaggio sulla Ferrari con un margine di 126 punti: la squadra di Brackley può aggiudicarsi il titolo già a Interlagos. Intanto Antonelli arriva al circuito sulle ali dell’entusiasmo; Verstappen, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare, mantiene un buon ritmo dopo il venerdì di libere.

Il programma del fine settimana prevede per oggi le prime due sessioni di prove libere, mentre sabato è in programma la terza sessione alle 15:30 e le qualifiche alle 19:00; la gara è fissata per domenica alle 18:00.