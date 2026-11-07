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Trump sostituisce la capo di gabinetto Wiles: il vice Miller prende il suo posto

Dopo i midterm Trump ha rimosso la potente capo di gabinetto Wiles, sostituita dal vice Miller, contestato dall’opposizione come “xenofobo ed estremista”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La prima decisione dell’amministrazione Trump dopo i risultati dei midterm è la rimozione della capo di gabinetto Wiles. Al suo posto è stato nominato il suo vice, Miller.

Wiles, descritta come una figura di grande peso nella Casa Bianca, paga secondo la ricostruzione per la sconfitta elettorale e per alcune nomine giudicate sbagliate durante il suo mandato.

Il successore, Miller, è indicato come il nuovo referente operativo alla guida dello staff. L’opposizione ha subito criticato la scelta, definendo Miller “xenofobo ed estremista”.

La mossa arriva subito dopo il voto di midterm e segna un primo rimpasto nell’apparato esecutivo del presidente.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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