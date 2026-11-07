Trump sostituisce la capo di gabinetto Wiles: il vice Miller prende il suo posto

La prima decisione dell’amministrazione Trump dopo i risultati dei midterm è la rimozione della capo di gabinetto Wiles. Al suo posto è stato nominato il suo vice, Miller.
Wiles, descritta come una figura di grande peso nella Casa Bianca, paga secondo la ricostruzione per la sconfitta elettorale e per alcune nomine giudicate sbagliate durante il suo mandato.
Il successore, Miller, è indicato come il nuovo referente operativo alla guida dello staff. L’opposizione ha subito criticato la scelta, definendo Miller “xenofobo ed estremista”.
La mossa arriva subito dopo il voto di midterm e segna un primo rimpasto nell’apparato esecutivo del presidente.