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Scali in allarme, cresce l’ansia per i voli di Natale

Allarmi bomba negli aeroporti accrescono l’ansia per i viaggi natalizi. Compagnie e agenzie non registrano ancora cancellazioni, ma temono rinunce.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Allarmi bomba registrati negli scali alimentano preoccupazione per i voli di Natale. L’aumento degli episodi sta facendo salire il livello di allerta e l’apprensione tra i passeggeri in vista delle festività.

Per ora le compagnie aeree e le agenzie di viaggio non segnalano un’ondata di cancellazioni delle prenotazioni. Tuttavia gli operatori sottolineano il rischio che, alla luce degli allarmi, molti rinuncino a partire per le vacanze.

La segnalazione e le valutazioni provengono dalla ricostruzione pubblicata da Repubblica il 7 novembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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