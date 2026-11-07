Scali in allarme, cresce l’ansia per i voli di Natale

Allarmi bomba registrati negli scali alimentano preoccupazione per i voli di Natale. L’aumento degli episodi sta facendo salire il livello di allerta e l’apprensione tra i passeggeri in vista delle festività.

Per ora le compagnie aeree e le agenzie di viaggio non segnalano un’ondata di cancellazioni delle prenotazioni. Tuttavia gli operatori sottolineano il rischio che, alla luce degli allarmi, molti rinuncino a partire per le vacanze.

La segnalazione e le valutazioni provengono dalla ricostruzione pubblicata da Repubblica il 7 novembre 2026.