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Piano Ue contro la guerra ibrida: approvato nel 2016, mai attuato

Un piano Ue contro la guerra ibrida, approvato nel 2016, è rimasto sulla carta. La riluttanza dei Paesi a cedere competenze in materia di difesa espone l’Unione.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nel 2016 l’Unione europea approvò un piano destinato a contrastare la guerra ibrida, ma il documento è rimasto largamente inattuato e “sulla carta”. La mancata attuazione lascia l’Unione esposta a nuove minacce di natura ibrida.

Una delle ragioni principali è la persistenza delle competenze nazionali in materia di difesa: i Paesi membri non hanno rinunciato alle proprie prerogative sul tema, condizionando così l’implementazione del piano comune.

Il risultato è un progetto formalmente approvato che però non si è tradotto in strumenti operativi efficaci a livello europeo, con conseguenze sulla capacità dell’Ue di reagire in modo coordinato a scenari ibridi.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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