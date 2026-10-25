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Scontri a Torino: lanci di oggetti, petardi e fumogeni contro la polizia sul Lungo Dora

A Torino il 24/10/2026, durante i cortei, manifestanti hanno lanciato oggetti, petardi e fumogeni contro la polizia sul Lungo Dora; giornata di tensione.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Torino, 24 ottobre 2026 — Una giornata di tensione e scontri si è registrata a Torino durante i cortei che hanno attraversato la città. Sul Lungo Dora i manifestanti hanno lanciato oggetti, petardi e fumogeni contro le forze di polizia.

Le fasi più concitate si sono svolte lungo il percorso del corteo, con ripetuti lanci verso gli agenti impegnati nei servizi di ordine pubblico.

La situazione è rimasta caratterizzata dalla conflittualità fra manifestanti e forze dell’ordine, in una giornata segnata da momenti di scontro nel capoluogo piemontese.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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