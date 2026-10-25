5 x 1000
HomenotizieGp d’Australia cancellato: maltempo impedisce il decollo dell’elicottero di soccorso a Phillip...

Gp d’Australia cancellato: maltempo impedisce il decollo dell’elicottero di soccorso a Phillip Island

Il Gp d’Australia a Phillip Island è stato annullato il 25 ottobre 2026 per maltempo: la scarsa visibilità avrebbe impedito il volo dell’elicottero medico.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Il Gran Premio d’Australia, in programma a Phillip Island, è stato cancellato dagli organizzatori il 25 ottobre 2026 a causa del maltempo. La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza legate alla ridotta visibilità.

Secondo gli organizzatori, le condizioni atmosferiche non avrebbero permesso all’elicottero del soccorso medico di alzarsi in volo in caso di necessità, rendendo impraticabile lo svolgimento della gara.

L’annullamento ha chiuso con amarezza l’appuntamento sull’isola, teatro della prova australiana, costringendo team e piloti a riorganizzare immediatamente i propri piani.

Nello stesso comunicato si segnala che Martin sta provando a rientrare in Malesia per il prossimo appuntamento del Mondiale.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE