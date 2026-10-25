Gp d’Australia cancellato: maltempo impedisce il decollo dell’elicottero di soccorso a Phillip Island

Il Gran Premio d’Australia, in programma a Phillip Island, è stato cancellato dagli organizzatori il 25 ottobre 2026 a causa del maltempo. La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza legate alla ridotta visibilità.
Secondo gli organizzatori, le condizioni atmosferiche non avrebbero permesso all’elicottero del soccorso medico di alzarsi in volo in caso di necessità, rendendo impraticabile lo svolgimento della gara.
L’annullamento ha chiuso con amarezza l’appuntamento sull’isola, teatro della prova australiana, costringendo team e piloti a riorganizzare immediatamente i propri piani.
Nello stesso comunicato si segnala che Martin sta provando a rientrare in Malesia per il prossimo appuntamento del Mondiale.