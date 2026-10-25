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HomenotizieI volti delle piazze: storie da Roma, Milano, Firenze e Bologna

I volti delle piazze: storie da Roma, Milano, Firenze e Bologna

Volti in piazza: studente romano, insegnante milanese, negoziante fiorentino e una coppia di Bologna espongono le ragioni della protesta; audio per abbonati premium.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nelle piazze italiane, le ragioni della protesta emergono dai volti e dalle parole raccolte nelle interviste. A raccontare motivi e motivazioni sono uno studente romano, un’insegnante milanese, un negoziante fiorentino e una coppia di Bologna.

Le testimonianze, presentate come istantanee dalle città in corteo, mettono in luce prospettive diverse ma convergono sull’importanza della presenza in strada per esprimere dissenso. Le interviste offrono uno spaccato delle motivazioni che hanno spinto ciascuno a partecipare alle manifestazioni.

L’ascolto del materiale audio è riservato agli abbonati premium, come indicato nella pubblicazione originale.

Data e ora della pubblicazione: 25 ottobre 2026, ore 01:00. Tempo di lettura indicato: 4 minuti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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