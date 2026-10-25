I volti delle piazze: storie da Roma, Milano, Firenze e Bologna

Nelle piazze italiane, le ragioni della protesta emergono dai volti e dalle parole raccolte nelle interviste. A raccontare motivi e motivazioni sono uno studente romano, un’insegnante milanese, un negoziante fiorentino e una coppia di Bologna.

Le testimonianze, presentate come istantanee dalle città in corteo, mettono in luce prospettive diverse ma convergono sull’importanza della presenza in strada per esprimere dissenso. Le interviste offrono uno spaccato delle motivazioni che hanno spinto ciascuno a partecipare alle manifestazioni.

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Data e ora della pubblicazione: 25 ottobre 2026, ore 01:00. Tempo di lettura indicato: 4 minuti.