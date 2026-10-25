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Bilancio della Festa del Cinema di Roma 2026: Nastasi evidenzia numeri record e spazi di miglioramento

Salvatore Nastasi, presidente della Festa del Cinema di Roma, traccia il bilancio dell’edizione 2026: numeri record e margini di miglioramento, puntando a valorizzare tutti i film.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roma, 25 ottobre 2026 — Il presidente della Festa del Cinema di Roma, Salvatore Nastasi, ha tracciato il bilancio dell’edizione 2026, sottolineando risultati positivi e aree in cui intervenire.

Nastasi ha parlato di numeri record per la kermesse, ricordando tuttavia che restano possibilità per migliorare l’organizzazione e l’offerta complessiva della manifestazione.

Secondo il presidente, il vero obiettivo della rassegna è dare valore a ogni progetto presentato: “il vero successo è valorizzare tutti i film”, ha sintetizzato.

Il bilancio ufficiale dell’edizione è stato presentato con riferimento sia ai dati di pubblico sia alle prospettive per le future edizioni, rimarcando la necessità di lavorare sui punti critici emersi.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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