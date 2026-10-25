Bilancio della Festa del Cinema di Roma 2026: Nastasi evidenzia numeri record e spazi di miglioramento

Roma, 25 ottobre 2026 — Il presidente della Festa del Cinema di Roma, Salvatore Nastasi, ha tracciato il bilancio dell’edizione 2026, sottolineando risultati positivi e aree in cui intervenire.

Nastasi ha parlato di numeri record per la kermesse, ricordando tuttavia che restano possibilità per migliorare l’organizzazione e l’offerta complessiva della manifestazione.

Secondo il presidente, il vero obiettivo della rassegna è dare valore a ogni progetto presentato: “il vero successo è valorizzare tutti i film”, ha sintetizzato.

Il bilancio ufficiale dell’edizione è stato presentato con riferimento sia ai dati di pubblico sia alle prospettive per le future edizioni, rimarcando la necessità di lavorare sui punti critici emersi.