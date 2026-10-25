Scontri a Marsiglia: tensione al termine di un corteo con migliaia di partecipanti

Marsiglia, 24 ottobre 2026 — Disordini e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine sono scoppiati a Marsiglia al termine di una manifestazione che, secondo la prefettura, ha raccolto circa 17.000 persone, mentre i sindacati parlano di 100.000 partecipanti.

Il corteo si era svolto senza incidenti fino al suo scioglimento; le tensioni sono esplose alla conclusione della mobilitazione, quando si sono registrati confronti tra agenti e manifestanti.

Marc Pietrosino, segretario generale regionale della CGT, ha detto che i manifestanti stavano «agendo in modo ragionevole» e che era stata presa la decisione di evitare i negozi, sottolineando tuttavia l’importanza di poter manifestare.

Non sono riportati altri dettagli su feriti, arresti o danni materiali dalla fonte.