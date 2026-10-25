5 x 1000
HomenotizieScontri a Marsiglia: tensione al termine di un corteo con migliaia di...

Scontri a Marsiglia: tensione al termine di un corteo con migliaia di partecipanti

Marsiglia, 24/10/2026: corteo terminato pacificamente, poi degenerato in scontri con le forze dell’ordine. Prefettura 17.000 partecipanti; sindacati 100.000.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Marsiglia, 24 ottobre 2026 — Disordini e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine sono scoppiati a Marsiglia al termine di una manifestazione che, secondo la prefettura, ha raccolto circa 17.000 persone, mentre i sindacati parlano di 100.000 partecipanti.

Il corteo si era svolto senza incidenti fino al suo scioglimento; le tensioni sono esplose alla conclusione della mobilitazione, quando si sono registrati confronti tra agenti e manifestanti.

Marc Pietrosino, segretario generale regionale della CGT, ha detto che i manifestanti stavano «agendo in modo ragionevole» e che era stata presa la decisione di evitare i negozi, sottolineando tuttavia l’importanza di poter manifestare.

Non sono riportati altri dettagli su feriti, arresti o danni materiali dalla fonte.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE