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Kasia Smutniak premiata dal pubblico alla Festa del Cinema di Roma per il documentario Mustang

Kasia Smutniak vince il premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma per documentario Mustang, che racconta il primo viaggio in Nepal con Pietro Taricone.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roma, 25 ottobre 2026 — Kasia Smutniak ha ricevuto il premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma per Mustang, il documentario che porta sullo schermo il suo primo viaggio in Nepal insieme a Pietro Taricone.

Attrice e regista, Smutniak ha presentato il film al pubblico della rassegna, ottenendo il riconoscimento spettatori che, ha spiegato, ha un valore personale profondo. «Ho fatto Mustang per il pubblico, il premio del pubblico mi ha restituito l’amore», ha detto riferendosi al rapporto stabilito con chi ha visto il documentario.

Mustang racconta quel viaggio in Nepal e la memoria condivisa con Taricone, senza altri dettagli aggiunti dalla fonte. La vittoria al festival è stata segnalata dal giornale che ha seguito la rassegna.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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