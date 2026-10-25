Zaia al centro della scena: il più applaudito chiede più coraggio sul fine vita e lancia “basta sovranismo”

Luca Zaia è risultato il candidato più applaudito e attira l’attenzione di tutti gli intervenuti: secondo il resoconto, molti si sono avvicinati all’ex governatore mentre lui dettava la propria linea politica.

Zaia ha sollecitato un approccio più deciso sulle questioni legate al fine vita e ha invitato il Carroccio a riposizionarsi come un partito di stampo liberale. Nel corso del suo intervento ha inoltre pronunciato “basta sovranismo”.

La cronaca dell’evento è firmata da Paolo Berizzi e riportata il 25 ottobre 2026; la versione integrale dell’ascolto è riservata agli abbonati premium.