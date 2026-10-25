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Diecimila in marcia a Milano: metà città bloccata, cordone di forze dell’ordine protegge il centro

Diecimila persone hanno sfilato a Milano bloccando metà della città; forze dell’ordine e parà dell’esercito hanno tenuto i manifestanti lontani dalle vetrine devastate.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Milano, 25 ottobre 2026 — Diecimila persone hanno partecipato a una manifestazione che ha paralizzato buona parte della città. Il corteo ha occupato arterie centrali e bloccato il traffico in diverse zone, impedendo la normale circolazione.

Per proteggere il cuore della città è stato schierato un cordone formato da forze dell’ordine e parà dell’esercito. La presenza del dispositivo di sicurezza ha impedito ai manifestanti di avvicinarsi alle vetrine che erano state devastate una settimana prima.

La mobilitazione ha interessato mezza città, costringendo chi abita e lavora nelle aree coinvolte a percorsi alternativi e rallentamenti. Non sono riportati, nel materiale disponibile, altri dettagli su arresti o scontri durante la sfilata.

L’articolo originale è a firma Brunella Giovara (agf) e offre la sintesi dei fatti avvenuti nella giornata di mobilitazione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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