Meloni avverte gli alleati: ipotesi dimissioni a marzo dopo il Consiglio Ue a Roma

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha informato la coalizione di un possibile passo indietro: si valuta l’ipotesi di dimissioni a marzo, dopo il Consiglio Ue che si terrà a Roma.
Secondo le ricostruzioni, la prima data utile per indire le elezioni sarebbe il 16 maggio. Lo scenario ritenuto più probabile dagli osservatori politici è però un election day a giugno, da tenersi contestualmente alle elezioni comunali.
Nel frattempo il centrodestra avrebbe accelerato la definizione dei candidati in vista del possibile voto anticipato. Non ci sono altri dettagli sulle mosse future né dichiarazioni aggiuntive nei materiali pubblicati.