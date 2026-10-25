5 x 1000
HomenotizieMeloni avverte gli alleati: ipotesi dimissioni a marzo dopo il Consiglio Ue...

Meloni avverte gli alleati: ipotesi dimissioni a marzo dopo il Consiglio Ue a Roma

Ipotesi di dimissioni di Giorgia Meloni a marzo, dopo il Consiglio Ue a Roma; prima data utile per il voto il 16 maggio, probabile election day a giugno.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha informato la coalizione di un possibile passo indietro: si valuta l’ipotesi di dimissioni a marzo, dopo il Consiglio Ue che si terrà a Roma.

Secondo le ricostruzioni, la prima data utile per indire le elezioni sarebbe il 16 maggio. Lo scenario ritenuto più probabile dagli osservatori politici è però un election day a giugno, da tenersi contestualmente alle elezioni comunali.

Nel frattempo il centrodestra avrebbe accelerato la definizione dei candidati in vista del possibile voto anticipato. Non ci sono altri dettagli sulle mosse future né dichiarazioni aggiuntive nei materiali pubblicati.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE