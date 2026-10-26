Oltre duemila persone a Firenze, tensione e cariche sul ponte Santa Trinita

Firenze, 24 ottobre 2026 — Momenti di tensione oggi nel centro di Firenze durante la manifestazione del Movimento 17 ottobre, con scontri e interventi della polizia sul ponte Santa Trinita.

Secondo la cronaca della Tgr Toscana, il corteo ha tentato di raggiungere il cuore della città dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine: l’accesso a via Tornabuoni e al lungarno che porta a Ponte Vecchio è stato impedito dagli agenti.

La stessa cronaca riporta che il corteo, lasciata piazza Santo Spirito, si è fermato sul ponte Santa Trinita. In un altro passaggio dell’articolo si indica che il corteo era partito da piazza Santa Maria Novella ed era stato autorizzato al termine di una trattativa tra i portavoce dei manifestanti e i funzionari di polizia.

Durante gli scontri si sono verificati contatti tra manifestanti e forze dell’ordine: alcuni partecipanti hanno lanciato oggetti e gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con manganellate. La polizia ha effettuato quattro cariche per fermare i tentativi di sfondamento; la cronaca segnala due tentativi complessivi di sfondamento e almeno una decina di fermi.

Nel corso della manifestazione, i partecipanti sono diventati durante il tragitto oltre duemila.