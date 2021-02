Sciopero Actv oggi. Il Prefetto: “State a casa”

Sciopero Actv oggi. I presupposti per l’agitazione trovano fondamento nella decisione da parte dell’Azienda di disdire in maniera unilaterale gli accordi integrativi per i circa tremila dipendenti a causa del crollo degli incassi per la mancanza di turisti.

Il pericolo, in una situazione di mobilità già provata dal Covid, è quello di trovarsi in una situazione congestionata negli orari della protesta.

Ciò fa dire al Prefetto di Venezia: “Invito i cittadini che non possono muoversi con mezzi propri a stare a casa”.

Si parla di pendolari che possono differire il proprio lavoro ma anche degli studenti, se non hanno la fortuna di poter godere di mezzi propri: “Prendete un giorno di vacanza perché il rientro non è garantito”.

Gli orari dello sciopero.

AVM/Actv informa che per lunedì 08 febbraio 2021 dalle 10:00 alle 13:00 è stato proclamato uno sciopero nazionale dei trasporti da parte di alcune sigle sindacali.

Lo sciopero potrà interessare i servizi di trasporto AVM/Actv di navigazione, automobilistici urbani di Venezia e Chioggia ed extraurbani. (Il servizio People Mover sarà regolare).

La fascia oraria dell’astensione dal lavoro è 10:00-13:00.

Tale periodo deve tenere conto, però, dei tempi di rientro e di ripartenza dei mezzi a/da i depositi aziendali, quindi vanno calcolato alcuni minuti prima e dopo di servizio irregolare.

Ulteriore nota: per le corse aggiuntive di supporto al servizio di linea con origine gli Istituti Secondari Superiori del territorio servito, potranno non essere garantite le corse con partenza antecedente alle 13:15.



L’umore dei dipendenti

Il timore, però, è quello che i dipendenti Actv siano veramente sul piede di guerra e che il tema sia molto, ma molto “caldo”.

C’è la possibilità – non detta – che la fascia oraria 10-13 possa sconfinare in altre, ulteriori, “prese di posizione” personali o più o meno organizzate. D’altra parte gli accordi integrativi sono una parte importante del reddito di uno stipendio, di una famiglia.

Da qui l’avvertimento del Prefetto, non tanto per gli adulti, in grado in ogni caso di provvedere ad eventuali imprevisti, quanto per gli studenti: minori che potrebbero trovarsi in una situazione di impossibilità di tornare a casa una volta usciti da scuola.