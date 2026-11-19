Le Regioni intensificano il pressing sul governo per ottenere ulteriori fondi destinati alla sanità. La richiesta arriva in un contesto di confronto sulla manovra e sui capitoli di spesa che riguardano i servizi sanitari territoriali.
Sul tavolo della politica emerge intanto una proposta che potrebbe alleggerire i costi: Forza Italia sta valutando di ridurre i beneficiari della cosiddetta card anziani. Secondo l’ipotesi in esame, il sostegno verrebbe riservato solo agli over 75 con un Isee fino a 15.000 euro.
La misura, se confermata, comporterebbe un risparmio stimato in 800 milioni di euro. La possibile rimodulazione della platea dei destinatari si inserisce nelle trattative per reperire risorse aggiuntive nella manovra.
Il tema dei finanziamenti alla sanità resta al centro del dibattito tra Regioni e governo, con i territori che insistono sulla necessità di stanziamenti adeguati per garantire i servizi essenziali.