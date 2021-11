Scarpetta d’Oro celebra 25 anni di Cultura d’Impresa

Oltre 4.500 opere candidate realizzate da illustratori professionisti e

amatori, più di 480 Scuole primarie e secondarie di primo grado partecipanti al concorso di scrittura

creativa. È il patrimonio accumulato nei 25 anni di vita del Premio “Scarpetta d’Oro”. L’iniziativa,

promossa da Acrib e organizzata dal Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta con il supporto della

Regione del Veneto, è nata nel 1995 per stimolare i talenti, diffondere la cultura d’impresa e avvicinare i giovani alla tradizione calzaturiera.

Ieri, nella sede di Confindustria Venezia, la consegna del diploma a Paola Rattazzi, che con l’opera

“Yeppa!” si è aggiudicata il primo posto al 25° concorso di illustrazione ispirato al tema “Metti l’argento vivo ai piedi!”.

Oggi al Palarcobaleno di Fossò (Ve) la premiazione della classe 5 aA (A.S. 2020-2021) della

Scuola Primaria “C. Collodi” di Vigorovea (Pd), vincitrice del contest di scrittura creativa con la favola “La sfida di Celeste”.

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese, il Presidente di Assocalzaturifici Siro Badon, il Presidente di Acrib Gilberto Ballin, il Consigliere della Regione del Veneto Roberta Vianello, il Sindaco del Comune di Fossò Alberto Baratto e il Presidente della giuria del Premio “Scarpetta d’Oro” Andrea Artusi.

“Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare la capacità delle aziende di dare seguito ad una

manifattura di eccellenza come quella calzaturiera. Rafforziamo il senso di appartenenza e di attaccamento al lavoro perché Made in Italy significa fatto bene, Made in Venice fatto meglio. Lancio, quindi, un appello alle famiglie e alle Istituzioni: la Riviera del Brenta ha bisogno di nuove risorse specializzate per favorire il ricambio generazionale. È nostro compito difendere le straordinarie competenze di questo distretto

mettendo al centro l’impresa, il lavoro ed il futuro” dichiara il Presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese.

“Il Premio Scarpetta d’Oro, in questi venticinque anni, ha permesso ai ragazzi e alle loro famiglie di

conoscere le potenzialità dell’industria calzaturiera. Ha favorito un percorso di avvicinamento tra le

aziende e i futuri designer, tecnici e collaboratori specializzati. Ha messo al centro il tema del ricambio generazionale, delle maestranze e degli imprenditori. Una questione di rilevanza strategica soprattutto in questo periodo, che ci impone un rapido adeguamento ai nuovi sistemi di produzione, di comunicazione e di vendita” afferma il Presidente di Assocalzaturifici Siro Badon.

Nel frattempo, fino al 19 dicembre, le quarantasette illustrazioni premiate e segnalate dalla giuria della 25a edizione di “Scarpetta d’Oro” saranno esposte in Villa Widmann Rezzonico Foscari, a Mira.

Il Premio Scarpetta d’Oro

Il Premio “Scarpetta d’Oro” si articola nei due concorsi di illustrazione per l’infanzia e di scrittura creativa. Il primo propone ogni anno un tema legato alla scarpa. Le opere possono essere realizzate con qualsiasi tecnica, sia tradizionale che digitale. Rivolto a disegnatori professionisti e amatori, italiani e stranieri, di qualsiasi età, è diventato nel tempo uno dei premi più importanti d’Italia, fungendo da trampolino di lancio per molti degli

artisti partecipanti. Il secondo concorso di scrittura creativa è riservato alle classi III e IV delle scuole primarie,

chiamate ad elaborare favole ispirate all’illustrazione vincitrice del precedente anno.