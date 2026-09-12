5 x 1000
HomenotizieTrump sembra chiudere gli occhi durante la cerimonia all’11 settembre al Pentagono,...

Trump sembra chiudere gli occhi durante la cerimonia all’11 settembre al Pentagono, monta la polemica online

Washington, 11 settembre 2026: al Pentagono Donald Trump ha chiuso gli occhi accanto a Melania durante la cerimonia per l’11/9, suscitando polemiche sui social.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Washington, 11 settembre 2026 — Durante la cerimonia al Pentagono per le vittime dell’11 settembre Donald Trump è apparso a un tratto con gli occhi chiusi, suscitando una reazione immediata sui social.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Il presidente, seduto accanto alla first lady Melania, ha partecipato alle commemorazioni dedicate al terzo aereo dirottato il 2001 che si schiantò contro la sede del Dipartimento della Difesa.

La coppia presidenziale ha reso omaggio alle vittime di quell’impatto, che causò in tutto oltre 180 morti.

LEGGI ANCHE:

Il momento in cui Trump ha chiuso gli occhi è diventato rapidamente virale online, generando commenti che in prevalenza hanno criticato il comportamento ritenuto poco rispettoso rispetto all’importanza della ricorrenza.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE