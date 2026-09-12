Trump sembra chiudere gli occhi durante la cerimonia all’11 settembre al Pentagono, monta la polemica online

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Washington, 11 settembre 2026 — Durante la cerimonia al Pentagono per le vittime dell’11 settembre Donald Trump è apparso a un tratto con gli occhi chiusi, suscitando una reazione immediata sui social.

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Il presidente, seduto accanto alla first lady Melania, ha partecipato alle commemorazioni dedicate al terzo aereo dirottato il 2001 che si schiantò contro la sede del Dipartimento della Difesa.

La coppia presidenziale ha reso omaggio alle vittime di quell’impatto, che causò in tutto oltre 180 morti.

Il momento in cui Trump ha chiuso gli occhi è diventato rapidamente virale online, generando commenti che in prevalenza hanno criticato il comportamento ritenuto poco rispettoso rispetto all’importanza della ricorrenza.