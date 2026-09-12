A Noale ripartono le serate di giochi da tavolo: appuntamenti settimanali fino a dicembre

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A Noale tornano gli incontri serali dedicati ai giochi da tavolo. Per l’autunno 2026 il Club dei Meeple ha fissato una serie di appuntamenti pensati per chi vuole giocare, imparare nuovi titoli e socializzare.



Le serate si svolgeranno con cadenza settimanale il mercoledì, dalle 20.30 alle 23.00. La location scelta è la Sala Daminato in via Ongari 43, all’interno del complesso della Casa di Riposo Relaxxi.



Il calendario prevede sette date distribuite tra settembre e dicembre: 23 settembre, 7 e 21 ottobre, 4 e 18 novembre, 2 e 16 dicembre. Gli incontri saranno a ingresso libero.

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L’iniziativa è aperta a tutti. Possono partecipare sia gli appassionati sia chi si avvicina per la prima volta al mondo dei giochi da tavolo moderni.



Chi lo desidera potrà portare il proprio gioco preferito. In alternativa sarà possibile provare nuove proposte sotto la guida dei volontari del Club dei Meeple, presenti per spiegare regole e dinamiche di gioco.



Dietro l’organizzazione c’è anche una collaborazione con l’Associazione Pensionati di Noale, che ha messo a disposizione gli spazi della casa di riposo. La Delegata alle Politiche giovanili, Beatrice Furlan, ha espresso soddisfazione per il rinnovo della collaborazione e ha rivolto un apprezzamento al Club dei Meeple per la capacità di lavorare insieme all’associazione locale.



L’assessore alle politiche per il sociale, Lorenza Barina, ha sottolineato come l’esperienza rappresenti un esempio pratico di cooperazione tra associazioni, utile a creare occasioni di incontro e a valorizzare spazi comuni per la comunità.



Gli organizzatori presentano le serate come un’opportunità per costruire relazioni attraverso il gioco: un momento informale in cui conoscersi, condividere un’attività e passare qualche ora in compagnia.



I volontari del Club dei Meeple fungeranno da punto di riferimento per i partecipanti, facilitando l’avvicinamento ai titoli proposti e promuovendo lo scambio tra generazioni e fasce d’età differenti.



Le serate si inseriscono nel più ampio filone di iniziative locali che puntano a riattivare spazi pubblici e di comunità tramite eventi culturali e ricreativi. In questo caso, l’elemento centrale è il gioco come strumento di partecipazione e aggregazione.



Per chi intende partecipare non sono previste quote di iscrizione: l’accesso è gratuito e aperto al pubblico.

Le date programmate per l’autunno 2026 sono 23 settembre; 7 e 21 ottobre; 4 e 18 novembre; 2 e 16 dicembre, tutte dalle 20.30 alle 23.00 presso la Sala Daminato di via Ongari 43, nel complesso della Casa di Riposo Relaxxi.