A Venezia Russell Crowe parla delle sue origini italiane e del sogno di più tempo con i figli

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Venezia, 11 settembre 2026 – Russell Crowe, attore premio Oscar, ha presentato a Venezia il film What love builds e ha raccontato alcuni aspetti personali legati alle sue radici e al suo futuro familiare.

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Durante l’incontro con la stampa Crowe ha detto di dover riconoscere a “un certo Luigi” il rapporto con le sue origini italiane. Ha inoltre messo in relazione la musica e il cinema, definendoli equivalenti nella sua esperienza artistica: “Musica e cinema per me sono uguali”, ha dichiarato.

L’attore ha chiuso il suo intervento parlando dei desideri personali: il suo sogno nel cassetto è poter passare più tempo con i figli, una scelta che ha indicato come prioritaria rispetto ad altri impegni.

L’articolo è stato pubblicato l’11 settembre 2026 e aggiornato il 12 settembre 2026.