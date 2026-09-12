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A Venezia Russell Crowe parla delle sue origini italiane e del sogno di più tempo con i figli

A Venezia Russell Crowe presenta “What love builds”, racconta di un “certo Luigi” legato alle sue origini italiane e confessa il desiderio di stare più con i figli.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Venezia, 11 settembre 2026 – Russell Crowe, attore premio Oscar, ha presentato a Venezia il film What love builds e ha raccontato alcuni aspetti personali legati alle sue radici e al suo futuro familiare.

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Durante l’incontro con la stampa Crowe ha detto di dover riconoscere a “un certo Luigi” il rapporto con le sue origini italiane. Ha inoltre messo in relazione la musica e il cinema, definendoli equivalenti nella sua esperienza artistica: “Musica e cinema per me sono uguali”, ha dichiarato.

L’attore ha chiuso il suo intervento parlando dei desideri personali: il suo sogno nel cassetto è poter passare più tempo con i figli, una scelta che ha indicato come prioritaria rispetto ad altri impegni.

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L’articolo è stato pubblicato l’11 settembre 2026 e aggiornato il 12 settembre 2026.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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