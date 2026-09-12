Scontro barchino contro taxi: 25enne di Burano in gravi condizioni, moglie data per dispersa

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Un violento urto tra un barchino e un taxi nautico al largo di Tessera ha lasciato un giovane di 25 anni in condizioni critiche e ha fatto scattare una disperata ricerca per la moglie, al momento ancora dispersa.

L’incidente è avvenuto oggi, sabato 12 settembre, alle 6.30 del mattino.

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Il ferito, S.M., 25 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Angelo, dove è ricoverato in condizioni disperate a seguito di un grave trauma cranico. Al momento non aveva documenti con sé e non risulta ancora ufficialmente identificato dagli inquirenti.



Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. I militari stanno ricostruendo la dinamica della collisione e hanno ascoltato il tassista nautico coinvolto. Nei suoi confronti sono stati disposti gli accertamenti per alcol e droga, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine impegnate nelle indagini.



Il barchino colpito, ormai affondato, è stato individuato dai sommozzatori e sono in corso le operazioni per il recupero. A bordo non vi sono tracce della donna segnalata come dispersa, particolare che finora non ha consentito di stabilire con certezza se fosse realmente presente al momento dell’impatto.



Le ricerche si sono estese anche con il supporto aereo: l’elicottero Drago 164 della sezione aerea dei vigili del fuoco ha sorvolato la Laguna per diverse ore prima di rientrare, secondo quanto comunicato dagli stessi soccorritori. Sul terreno i pompieri hanno proseguito le operazioni coordinate con i carabinieri.



La coppia risiede a Burano. Chi conosce i due ha raccontato che era abituale per loro uscire insieme nelle prime ore del sabato mattina; il giovane, pescatore esperto, aveva lasciato l’isola proprio quella mattina per recarsi al lavoro. Dopo l’incidente i militari si sono recati nell’abitazione della coppia a Burano, non trovando nessuno in casa.



Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti precedenti all’impatto e il possibile coinvolgimento di terze persone. Le testimonianze raccolte al momento includono quella del conducente del taxi nautico; ulteriori rilievi tecnici e verifiche sono attesi nei prossimi passaggi dell’inchiesta.



I vigili del fuoco, oltre alle operazioni di recupero del natante, si sono concentrati sulle ricerche nelle acque circostanti e sull’isola della Laguna, seguendo ogni segnalazione utile. L’assenza di tracce della donna sul barchino ha reso però più complesso capire se la dispersa sia salita a bordo o sia finita in acqua in un altro luogo.



Le condizioni cliniche del 25enne restano critiche. Nel frattempo le attività di polizia giudiziaria e soccorso continuano, con più squadre impegnate fra terra e mare per chiarire le cause dell’incidente e rintracciare la donna al momento classificata come “”scomparsa”.



Le autorità invitano chiunque abbia informazioni sull’accaduto o abbia visto la coppia nelle ore immediatamente precedenti l’incidente a contattare i carabinieri. Le ricerche proseguono senza soluzione di continuità