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HomenotizieTregua sui mercati: lo spread Btp-Bund scende a 85 punti

Tregua sui mercati: lo spread Btp-Bund scende a 85 punti

Lo spread Btp-Bund cala a 85 punti; i rendimenti decennali italiani scendono a 4,35% dopo il calo del petrolio. Il dato sull’inflazione Usa spinge attese di una stretta Fed.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Milano, 11 settembre 2026 — Chiusura in lieve flessione per il differenziale tra Btp e Bund decennali, che si è portato a ridosso degli 85 punti base, in calo di oltre tre punti rispetto ai precedenti livelli.

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Anche i rendimenti dei titoli di Stato italiani a 10 anni hanno registrato un ribasso di circa tre punti base, attestandosi al 4,35%.

La frenata dei tassi è avvenuta in scia al calo del prezzo del petrolio, che ha contribuito a una temporanea tregua sui rendimenti.

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Nel frattempo il dato sull’inflazione americana non ha riservato sorprese negative, ma ha rafforzato le convinzioni dei mercati secondo cui la Federal Reserve aumenterà i tassi la prossima settimana.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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