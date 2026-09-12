Tregua sui mercati: lo spread Btp-Bund scende a 85 punti

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Milano, 11 settembre 2026 — Chiusura in lieve flessione per il differenziale tra Btp e Bund decennali, che si è portato a ridosso degli 85 punti base, in calo di oltre tre punti rispetto ai precedenti livelli.
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Anche i rendimenti dei titoli di Stato italiani a 10 anni hanno registrato un ribasso di circa tre punti base, attestandosi al 4,35%.
La frenata dei tassi è avvenuta in scia al calo del prezzo del petrolio, che ha contribuito a una temporanea tregua sui rendimenti.
Nel frattempo il dato sull’inflazione americana non ha riservato sorprese negative, ma ha rafforzato le convinzioni dei mercati secondo cui la Federal Reserve aumenterà i tassi la prossima settimana.