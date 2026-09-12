Gli Houthi conquistano Mocha e Perim: l’influenza di Teheran si estende sui passaggi marittimi

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Miliziani Houthi hanno preso il controllo della città portuale di Mocha e successivamente dell’isola di Perim, estendendo così la loro presenza fino all’imboccatura dello stretto di Bab el Mandeb.
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La conquista della costa sul Mar Rosso porta, secondo la ricostruzione, l’asse di Teheran a esercitare influenza su due passaggi marittimi strategici, con implicazioni immediate per la geopolitica regionale.
Di fronte alla nuova situazione, l’Arabia Saudita ha chiesto l’intervento dell’ex presidente Donald Trump. Parallelamente, i Paesi del Golfo orientale perseguono un approccio diverso, privilegiando il negoziato con l’Iran.
La presa di Mocha e dell’isola di Perim segna un cambiamento della situazione sul campo nel Corno d’Africa e nel Golfo di Aden, con ricadute sulle rotte marittime che collegano il Mar Rosso al Golfo di Aden.