Carrozzini porta a Venezia “Be brave”, un documentario costruito con l’intelligenza artificiale sul fondatore di Diesel

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Francesco Carrozzini ha presentato a Venezia il documentario Be brave, realizzato con l’impiego dell’intelligenza artificiale per raccontare la figura del fondatore di Diesel. Il film è stato proiettato fuori concorso alla Mostra del cinema.

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In un’intervista pubblicata su Repubblica, Carrozzini ha riconosciuto la tensione suscitata dalle nuove tecnologie: “L’IA fa paura, ma non si può ignorare”, ha detto. Ha aggiunto che il coraggio vero è assumersi il rischio di sbagliare.

Be brave nasce dunque dall’incontro tra linguaggio documentario e strumenti digitali: il regista ha scelto l’intelligenza artificiale come mezzo narrativo per ricostruire il ritratto del protagonista del film.

L’articolo è stato pubblicato su Repubblica l’11 settembre 2026 ed è firmato dall’inviata Chiara Ugolini (agf). L’aggiornamento riportava l’orario delle 18:08.