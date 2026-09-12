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Carrozzini porta a Venezia “Be brave”, un documentario costruito con l’intelligenza artificiale sul fondatore di Diesel

Francesco Carrozzini presenta a Venezia “Be brave”, documentario fuori concorso realizzato usando l’intelligenza artificiale per raccontare il creatore di Diesel.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Francesco Carrozzini ha presentato a Venezia il documentario Be brave, realizzato con l’impiego dell’intelligenza artificiale per raccontare la figura del fondatore di Diesel. Il film è stato proiettato fuori concorso alla Mostra del cinema.

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In un’intervista pubblicata su Repubblica, Carrozzini ha riconosciuto la tensione suscitata dalle nuove tecnologie: “L’IA fa paura, ma non si può ignorare”, ha detto. Ha aggiunto che il coraggio vero è assumersi il rischio di sbagliare.

Be brave nasce dunque dall’incontro tra linguaggio documentario e strumenti digitali: il regista ha scelto l’intelligenza artificiale come mezzo narrativo per ricostruire il ritratto del protagonista del film.

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L’articolo è stato pubblicato su Repubblica l’11 settembre 2026 ed è firmato dall’inviata Chiara Ugolini (agf). L’aggiornamento riportava l’orario delle 18:08.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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