Opas su Tim: Poste chiude l’offerta e porta la partecipazione al 66,63% del capitale

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MILANO, 11 settembre 2026 — Si è chiusa oggi l’offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim lanciata il 20 luglio, con Poste che arriva a detenere il 66,63% del capitale del gruppo telefonico.

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Nell’ultimo giorno di adesioni i conferimenti hanno registrato un’accelerazione: le adesioni sono passate dal 21% di giovedì al 58,2297% delle azioni oggetto dell’offerta.

Nel dettaglio, nell’ultima giornata sono state apportate 635.897.378 azioni, che portano il totale delle adesioni a 993.608.722 azioni.

I titoli hanno chiuso la settimana di scambi a Piazza Affari in rialzo: Tim ha guadagnato l’1,82% a 7,62 euro mentre Poste ha segnato un aumento dell’1,92% a 26,06 euro.

Ai prezzi attuali l’offerta vale 7,65 euro, composta da 1,97 euro in contanti e da un concambio pari a 0,218, situazione che porta l’operazione a risultare leggermente a premio.