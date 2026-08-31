Leone d’Argento 2026: a Carlentini il premio “Francesco Favara Adorni” va a quattro protagonisti della Sicilianità

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A Carlentini, nella serata di sabato 12 settembre 2026 alle 20.00 in piazza Diaz, saranno consegnati i riconoscimenti della XXI edizione del Premio nazionale “Leone d’Argento”. Tra i premiati spicca il conferimento del premio alla Sicilianità “Francesco Favara Adorni” ad Emma D’Aquino, Margareth Madè, Andrea Palmieri e Stefania Bruno.



Il premio “Francesco Favara Adorni” viene assegnato a personalità che, attraverso il proprio lavoro, valorizzano l’identità e la cultura siciliana. L’onorificenza è inserita nel cartellone del Leone d’Argento, manifestazione che ogni anno richiama nomi del panorama nazionale in campo culturale e sociale.

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Emma D’Aquino riceve il riconoscimento come volto del giornalismo RAI e del TG1. Da anni impegnata nella copertura di fatti di rilevanza nazionale e internazionale, D’Aquino è considerata una delle giornaliste siciliane più note sul piccolo schermo.



Margareth Madè viene premiata per la carriera svolta tra cinema, televisione e teatro. Originaria di Paternò, l’attrice è apprezzata per ruoli che, si legge nella motivazione, hanno saputo portare sullo schermo sensibilità ed elementi legati alla tradizione mediterranea.



Il terzo riconoscimento è destinato ad Andrea Palmieri, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. Palmieri è stato scelto per il legame professionale con la legalità e per il lavoro svolto a servizio delle istituzioni e della collettività.



Stefania Bruno chiude il quadro dei premiati per la Sicilianità. Sand artist di origine siciliana, Bruno ha fatto della sabbia un linguaggio espressivo che combina immagine, musica ed emozione; durante la serata di Carlentini sarà protagonista di due performance dal vivo.



La serata prevede anche momenti musicali: è annunciata la partecipazione del tenore Piero Mazzocchetti. La conduzione dell’evento sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a Salvo La Rosa.



Gli organizzatori sottolineano come le quattro storie premiate rappresentino ambiti diversi — dall’informazione allo spettacolo, dalla magistratura all’arte performativa — ma tutti caratterizzati da un forte rapporto con la propria terra e dalla capacità di lasciare un segno nella comunità.



Il Premio nazionale “Leone d’Argento” nacque a Carlentini nel 1986 e trae ispirazione dal Leone Rampante, simbolo cittadino. Nel corso degli anni la manifestazione ha coinvolto esponenti dei mondi della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, dello sport, dell’imprenditoria e dell’impegno civile.



Oltre ai premi alla Sicilianità, saranno consegnati il riconoscimento “Leone d’Argento” all’associazione “Un sorriso per la Vita”, al musicista Carlo Cattano e all’imprenditore Andrea Puccio. La manifestazione si avvale di un Comitato d’Onore composto da rappresentanti delle istituzioni, della cultura e dell’informazione, mentre la Commissione Leone d’Argento è presieduta dall’onorevole Sergio Monaco.



La XXI edizione gode del patrocinio della Città di Carlentini, dell’Ente Pro Loco Italiane, della campagna “No alla violenza sulle donne – città di Carlentini”, dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, oltre che del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.



Tra i sostenitori dell’edizione 2026 figurano imprese e realtà locali e nazionali: FM Service Group s.r.l., EuroTour, AB Forniture Industriali, Badiula, Alicata Laura Agente Generale, Multiservizi, Domus Immobiliare – Finanziamenti, Il Giardino del Sole – agriturismo, Gruppo Mammana – your construction partner, Feam s.r.l, Ref s.r.l.s – costruzioni e restauro di Russo Sebastiano, Colleroni – frutta di Sicilia, Siqura s.r.l.s, Progitec s.r.l – servizi ambientali, m² metroquadro – ceramiche & arredobagno, Thecno Fire – estintori di Rosalba Paradiso, LeonFibra – la vera fibra di Carlentini e Antex group.



Per chi non potrà partecipare in piazza, la manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming da Radio Una Voce Vicina inBlu e da WebMarte.tv.