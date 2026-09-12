Rugby Veneto: bilancio 2025/26 e progetti 2026/27 presentati ai club a Padova

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Il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Rugby ha riunito oggi a Padova i rappresentanti delle società locali per fare il punto sulla stagione 2025/2026 e illustrare i progetti in programma per il 2026/2027.

Al centro dell’incontro, svoltosi nella Sala Mirò dell’Hotel Crowne Plaza, l’attività sportiva, la formazione e le iniziative per ampliare la partecipazione.

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A dare il via ai lavori è stato il presidente del Comitato, Vittorio Raccamari, che ha salutato i club presenti e ringraziato dirigenti, tecnici, arbitri, atleti e volontari per l’impegno della stagione appena conclusa. Alla riunione ha partecipato anche il presidente della Federazione Italiana Rugby, Andrea Duodo, che ha portato il saluto della FIR.



I numeri offrono la fotografia più immediata del movimento regionale: nella stagione 2025/2026 il Veneto conta 10.726 tesserati, con un incremento di 123 persone rispetto all’anno precedente. Un elemento che è stato presentato come base per lo sviluppo delle attività future.



Particolare attenzione è stata riservata al mondo arbitrale. Filippo Boraso e Simone Boaretto hanno illustrato il percorso svolto: sei corsi sul territorio che hanno coinvolto complessivamente circa un centinaio di partecipanti e hanno portato alla qualifica di 14 nuovi arbitri di secondo livello, tutti promossi. Al 30 giugno 2026 l’organico regionale degli arbitri registrava 281 tesserati.



Il movimento femminile è stato un altro tema centrale dell’assemblea. Il progetto Leoncine, dedicato alla categoria Under 12 e presentato da Giulia Bragante e Samanta Botter, ha coinvolto 60 bambine attraverso quattro allenamenti territoriali e tre tornei Minirugby. L’iniziativa punta a favorire la partecipazione e il senso di appartenenza, oltre a sostenere le società nello sviluppo di percorsi specifici per il femminile.



Sul fronte scuola e inclusione, il Comitato ha messo in evidenza il progetto “Rugby Scuola: Crescere Insieme”. Presentato da Filippo Boraso e Stefano Bordon, il programma nel suo primo anno ha raggiunto 85 società venete, con 47 club coinvolti direttamente, cinque club tutor e sette istituti scolastici. Sono stati inoltre svolti cinque corsi di formazione rivolti a insegnanti e tecnici.



L’inclusione passa anche attraverso il progetto ABI Rugby, che integra l’offerta per atleti con disabilità. Nella stagione 2025/2026 il Comitato registra 24 società attive, 398 atlete e atleti coinvolti e dieci feste ABI Rugby organizzate sul territorio. Il percorso continuerà nella nuova stagione, con il Comitato impegnato ad accompagnare le società interessate.



Tra le discipline in crescita figura il Beach Rugby. Nel 2026 il Veneto ha ospitato sei tappe del Trofeo Italiano a Eraclea Mare, Chioggia, Caorle, Cavallino Treporti, Alpago e Rosolina Mare. Vi hanno preso parte 21 squadre, per un totale di 242 giocatori e 74 giocatrici, con un’età media di 25 anni. Alle finali nazionali il Veneto era rappresentato da Padova Beach, The Monsters, Bula Bula, Patavium, The Fox e Sabbiette. Per il 2027 sono già in calendario sei nuove tappe tra il 29 maggio e il 24 luglio.



Il Comitato ha dedicato spazio anche alla comunicazione istituzionale. Marco Fantato e Cristina Tronchin hanno raccontato il lavoro svolto nella stagione 2025/2026: 112 comunicati stampa, relazioni rafforzate con i media e la prima esperienza di live streaming delle attività del Comitato. È stata avviata inoltre una prima rete dei comunicatori delle società, che si intende consolidare nel prossimo anno sportivo.



Nel corso della mattinata sono stati infine illustrati i programmi dei campionati di Serie C, Under 16 e Under 18, le novità per l’Under 14 e il calendario delle giornate di finali dedicate ai Trofei Toni Piazza e Lello Dolfato, oltre alle finali di Serie C e ai Trofei delle Venezie e della Serenissima.

Tra le società premiate per i risultati 2025/2026 figurano le promosse in Serie A Patavium Rugby Union e Rugby San Donà 1959; promosse in Serie B Rugby Vicenza ASD, Montebelluna Rugby 1977 ASD e Rugby Riviera 1975 ASD. Il Trofeo delle Venezie di Serie C è andato agli Arieti Rugby Este ASD.



Il Comitato Regionale Veneto ha poi ricordato i prossimi impegni internazionali in regione: la Nazionale femminile giocherà a Fontanafredda il 19 e il 26 settembre, mentre la Nazionale maschile sarà a Udine il 21 novembre.

