Scappa da una finestra per non vaccinarsi, in tasca il certificato di avvenuta vaccinazione

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

Un curioso episodio è avvenuto domenica mattina nel veronese.

Al centro vaccinazioni del palazzetto dello sport Palaferroli di San Bonifacio, dove i veronesi da mesi si recano per le vaccinazioni, un giovane è fuggito da una finestra di un bagno.

Il giovane ha chiesto di poter andare in bagno per un bisogno impellente proprio un attimo prima della puntura, quando era già seduto con il braccio scoperto.

In tasca, però, aveva già il certificato rilasciato per la vaccinazione.

Il piano del fuggitivo, dunque, era quello di entrare in possesso di un certificato di avvenuta somministrazione della prima dose senza averla effettivamente eseguita.

La cosa avrebbe potuto anche essere possibile dato che la procedura di registrazione dei dati per la vaccinazione viene eseguita prima.

Il mancato ritorno del giovane non è però sfuggito agli operatori sanitari che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Aperta la porta del bagno è diventato subito chiaro l’accaduto.

I poliziotti hanno così ricostruito le generalità del fuggitivo che è stato segnalato per la sua condotta.

A suo carico potrebbe profilarsi l’ipotesi di reato di “tentata truffa”.

Chissà, se fosse riuscito a farla franca, se pensava di tentare di nuovo il piano furbesco per la seconda dose per poi avere il Green Pass…

» leggi anche: “Un premio Nobel per la Medicina disapprova vaccinazione ai ragazzi, c’è da riflettere. Lettere al giornale“

» leggi anche: “Tampone positivo in farmacia: “Ha frequentato qualcuno?”, “Ero al corteo no Green Pass senza mascherine”“