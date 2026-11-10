Debutto in calo per il nuovo Report: 1.182.000 spettatori e 6,6% di share

Nella serata di domenica 8 novembre il nuovo ciclo di Report, condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi su Rai3, ha esordito con 1.182.000 spettatori pari al 6,6% di share.

Si tratta di un risultato inferiore rispetto al debutto della scorsa stagione, quando la prima puntata condotta da Sigfrido Ranucci aveva registrato il 9,2%. Anche rispetto ai debutti degli anni precedenti il dato è più basso: 10,4% nel 2021, 8,9% nel 2022, 11,4% nel 2023 e 13,8% nel 2024.

La serata è stata comunque dominata da Rai1, dove il finale di stagione di Libera – Il caso Elena Palma, con Lunetta Savino e Matteo Martari, ha raccolto 2.662.000 spettatori e il 17,1% di share.

Altre performance: su Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio ha totalizzato 1.849.000 spettatori (10,6%), mentre su Canale 5 la soap turca Racconto di una notte è stata seguita da 1.706.000 spettatori (11,4%).

Sul fronte sportivo, il Gran Premio di Formula 1 trasmesso da Tv8 ha ottenuto 1.146.000 spettatori e il 6,6%. La partita di LaLiga Atletico Madrid-Barcellona su Italia1 ha raggiunto 1.002.000 spettatori (5,5%).

Programmi di approfondimento e serie: Fuori dal coro su Rete4 ha registrato 822.000 spettatori (6,8%); The Rookie su Rai2 525.000 spettatori (2,8%); The Gift su La7 319.000 spettatori (2,1%).

Nella fascia dell’access prime time, Affari tuoi su Rai1 ha raggiunto 4.561.000 spettatori e il 23,3% di share, mentre La ruota della fortuna su Canale 5 ha ottenuto 4.180.000 spettatori e il 21,4%.