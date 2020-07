San Michele Vecchio (Quarto d’Altino): “Ogni volta che piove va via la luce”. Lettere

Buongiorno,

Sono con la presente a portare alla Vostra attenzione che oramai da diversi mesi, ogni qual volta vi sia un piccolo temporale o piovasco (non sto parlando di eventi meteorologici significativi) nel mio quartiere (Comune di Quarto d’Altino, Frazione “San Michele Vecchio”, Zona “Odino”) a causa di un evidente guasto conclamato all’interno del locale dispositivo di distribuzione di E-DISTRIBUZIONE, s’interrompe la fornitura di elettricità a tutto il quartiere (una cinquantina di utenze) con evidenti danni agli abitanti ed alle attività produttive o professionali ivi presenti.

Come abitanti dela quartiere abbiamo detto “Ora Basta” e stiamo inviando una petizione di reclamo ad E-DISTRIBUZIONE (ed in copia al Sindaco, chiedendogli di mettere in atto, per quanto possibile, una moral-suasion nei confronti del distributore d’energia elettrica).

V’invito pertanto a voler dare risalto alla notizia sul Vostro (ed in qualità di assiduo lettore, mi permetto di dire, nostro) quotidiano.

Grazie e Cordiali Saluti.

(lettera firmata)